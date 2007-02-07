Colombia perdió ante Uruguay en el debut del técnico Jorge Luis Pinto como seleccionador nacional

La selección de fútbol de Uruguay derrotó a Colombia 3-1 y le dió un amargo bautizo al técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, en partido amistoso disputado en Cúcuta, de cara a la Copa América Venezuela-2007.Uruguay se fue adelante con sendas penas máximas cobradas por Sebastián 'Loco' Abreu (16 y 61) y consiguió el tercer gol con Gonzalo Vargas (74). Colombia descontó a través de Hugo Rodallega en el 81.En el partido fueron expulsados Miguel Calero, arquero de Colombia en el minuto 13, lo que desequilibró el compromiso y que dejó a Colombia prácticamente con 10 hombre, hasta la expulsión del uruguayo Gonzalo Vargas a cinco minutos del final del partidoEn el partido preliminar disputado también en el Estadio General Santander de Cúcuta, la suplencia de Colombia cayó derrotada 2-1 por el Cúcuta Deportivo, actual campeón del futbol nacional.Los goles fueron obra de Pepe Portocarrero para Colombia en el minuto 20, mientras el Cúcuta ganó con anotaciones de Julián Hurtado en el minuto 55 y de Blas Pérez en el minuto 90.La selección de futbol de Colombia jugará dos encuentros más los días 24 y 28 de marzo en Miami, posiblemente ante las selecciones de México o Estados Unidos y la selección de Suiza.Formaciones: 1. Colombia: Miguel Calero; Hayder Palacio (m.75, García), Walter Moreno, Aquivaldo Mosquera, Jair Benítez; Rubén Darío Velásquez, Alvaro Domínguez (m.70, Torres), Vladimir Marín, David Ferreira (m.13, Ospina); Tressor Moreno (m.64, Rodallega), Elkin Murillo (m.46, García). Director técnico: Jorge Luis Pinto. 3. Uruguay: Fabián Carini; Andrés Scotti, Diego Godín, Ignacio Ithurralde, Jorge Fucile (m.76, Castro), Egidio Arevalo, Alvaro González, Omar Pouso (m.68, Mozzo), Gonzalo Vargas (m.86, Vera), Sebastián Abreu (m.73, Vigneri), Luis Suárez. Director técnico: Oscar Washington Tabárez. Goles: 0-1, m.17: Abreu de penalti; 0-2, m.60: Abreu de penalti; 0-3, m.73: Vargas; 1-3, m.81: Rodallega.Arbitro: Jorge Hernán Hoyos. Expulsó al colombiano Miguel Calero y al uruguayo Luis Suárez.Incidencias: partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Uruguay, como preparación para la Copa América de Venezuela, disputado en el estadio General Santander de Cúcuta, en el norte colombiano.