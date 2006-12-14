Las autoridades sacarán del país a la familia de 'Pitirry' por amenazas

Por amenazas, las autoridades sacaron del departamento de Sucre la familia del principal testigo en el proceso de la "parapolítica".Jairo Castillo alias "el Pitirry", principal testigo en el proceso que la corte suprema de justicia adelanta contra congresistas y dirigentes políticos sucreños, por presuntos nexos con paramilitares, confirmó que las autoridades colombianas con el propósito de brindarle medidas de protección sacaron su familia del departamento de Sucre y en las próximas horas la sacaran fuera del país. Castillo manifestó que esta decisión traumática para su familia se adoptó por que venían siendo objeto de amenazas de muerte y persecuciones, según él orquestadas por los políticos afectados por sus denuncias. Alias el Pitirry indicó que en total son 45 miembros de su familia, entre niños y adultos, los que saldrán del país.