Se entrega el senador Alvaro García investigado por posibles nexos con paramilitares

Luego de tres dias de espera y de que se anunciara una recompensa por su captura, se presentó ante las autoridades el senador Alvaro García, cobijado con medida de aseguramiento por nexos con el paramilitarismo.El congresista se comunicó con el Cuerpo Técnico que lo recogió en un apartamento del norte de Bogotá y de allí el jefe de seguridad lo custodió hasta la celda.La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Alvaro Garcia por ser el presunto encargado de financiar con 60 millones de pesos a un grupo paramilitar que se encargaría del manejo de gran parte del departamento de Sucre.Según un declarante, los dineros fueron obtenidos a través de un contrato que le fue pedido por el senador García al entonces alcalde de Sucre, Angel Daniel Villareal. Este, a su vez, adjudicó un contrato de obra al ingeniero Octavio Otero, quien desvió parte de los recursos de la obra para completar el dinero para la conformación del nuevo bloque de las autodefensas.Dice la Corte que el senador Garcia "observa una perversa intención de llevar a cabo sus planes a toda costa, hasta el punto de atentar contra la vida de quien podría afectar sus pretenciones electorales la jurado de votación Georgina Narvaez, o de las personas que lesionaran de alguna forma sus intereses como es el caso de los pobladores del corregimiento de Macayepo, hechos que se le han imputado al congresista".El gobierno había ofrecido recompensa por congresistas prófugosEl gobierno nacional había ofrecido 50 millones de pesos de recompensa por información que condujera a la captura de García Romero y del también senador Jairo Enrique Merlano, este último aun prófugo de las autoridades.El director del DAS, Andrés Peñate, agregó que Interpol Colombia incluyó a los congresistas prófugos en la circular de difusión internacional para que sean buscados en 186 paises del mundo.Peñate se declaró avergonzado por no haber logrado hasta ese momento y después de una semana de emitida la orden de captura, dar con el paradero de los parlamentarios. Sin embargo, justificó esta situación por la tardanza en el envio de esta documentación al DAS."El DAS no puede capturar , ni hacer seguimientos, ni interceptar teléfonos sin una orden de un organismo competente y eso retrasó el trabajo de nuestros hombres", señaló Andrés Peñate.El funcionario reveló que el gobierno de Estados Unidos canceló las visas de ingreso a norteamerica a los tres congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia. Los afectados son los senadores Alvaro García y Jairo Merlano, y el representante a la Cámara Erick Morris Taboada, este último en poder de las autoridades.Sigue detenida Muriel de Jesus Benito RevolloLa Fiscalía determinó mantener bajo arresto a la ex congresista Muriel de Jesus Benito Revollo, sindicada de supuestos vínculos con paramilitares.Desde las ocho de la mañana, la sindicada rindió diligencia de indagatoria ante un fiscal de la unidad de derechos humanos que la cuestionó con supuestos vínculos con los paramilitares que le habrían ayudado en una campaña política.Benito Revollo permanecerá en los calabozos del bunker de la Fiscalía, junto con el congresista Erik Morris, también investigado por nexos con las autodefensas.