Testigo clave contra congresistas, colabora desde hace 6 años

Jairo Castillo, alias "Pitirry", testigo clave de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta contra los tres congresistas sucreños por sus presuntos vínculos con paramilitares, aseguró que desde el año 2000, comenzó a colaborar con la justicia.Castillo sostuvo en diálogo con Caracol Radio, que el senador Alvaro García Romero y el ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana, lo mandaron asesinar, porque conocía sobre sus vínculos con las autodefensas.El informante aseguró que los congresistas García, Merlano y Morris, tenían infiltrados en todos los estamentos de la sociedad sucreña. "Tenían infiltrados en el Cti, en el Das, en la fiscalía y en el ejército", agregó.Jairo Castillo indicó que el dinero que se recogía de manera ilícita en Sucre, era del ex comandante de las Auc, Salvatore Mancuso.Dijo que el actual gobernador de Sucre, Jorge Eliécer Anaya, era el brazo derecho del senador Alvaro García Romero.Hoy se entregarían congresistas investigados por nexos con paramilitarismoLos congresistas sucreños Álvaro García Romero, Jairo Merlano Fernández y Erick Morris, se entregarían hoy mismo ante las autoridades en Bogotá, según fuentes allegadas a los sindicados de conformar o tener nexos con grupos de autodefensa.Caracol Radio conoció que la entrega está lista para cumplir con el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia pero que las autoridades en Sucre continúan con los operativos tendientes a ubicar y capturar a los tres congresistas cobijados con medida de aseguramiento.Durante el fin de semana se adelantaron allanamientos en las viviendas de los políticos ubicadas en el exclusivo barrio Venecia de Sincelejo y en otras propiedades en zonas urbanas y rurales del departamento de Sucre.