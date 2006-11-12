El gobierno pide intervenir al departamento de Sucre por infiltración paramilitar

El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, afirmó en Caracol Radio que el gobierno nacional, luego del escándalo de tres congresistas de Sucre, que los involucra en una investigación por presuntos nexos con paramilitares, podría intervenir al departamento.Manifestó que España ha dado un claro ejemplo de intervención de las autonomías y que Colombia debe pensar en esa posibilidad, sin que ello suponga que se interrumpe el proceso de descentralización."Si hay herramientas de la Procuraduría y la Contraloría para esa intervención entonces se debe poner en marcha", manifestó Gaviria al indicar que la politica de seguridad democrática no solo ha permitido las negociaciones de paz, si también una respuesta frente los actos corruptos.Sin embargo aclaró que se requiere de herramientas políticas que en ese sentido otorgue el Congreso.Gaviria manifestó que si se comprueban actividades criminales por parte de los congresistas, cobijados por medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia, éstos no solo deben ser excluidos de su movimientos sino de la vida política.Sobre el sitio de reclusión, a donde serían trasladados los parlamentarios, dijo que no deben existir lugares privilegiados, ni casas fiscales para ciertas personas.