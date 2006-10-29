Comisión de Reparación revisará mecanismo para recoger información de las víctimas

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizará este lunes su primera Consulta Social en Sincelejo, para analizar la facilidad con que las víctimas están accediendo a la ley de Justicia y Paz para reclamar sus derechos.El análisis se hará junto con algunas organizaciones de víctimas, Ong's de derechos humanos, Iglesia Católica y autoridades locales del departamento de Sucre.Además, la Comisión que preside Eduardo Pizarro Leongómez buscará definir tareas para a crear una Red Regional de Atención a Víctimas que ayude a garantizar la recolección de información en cuanto a la búsqueda de una reparación.Al evento, que iniciará a las 8:30 de la mañana, asistirán los comisionados Ana Teresa Bernal, monseñor Nel Beltrán y Régulo Madero; y los coordinadores de las áreas de reparación y atención a víctimas.