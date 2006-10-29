Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Misterios y creencias

Comisión de Reparación revisará mecanismo para recoger información de las víctimas

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizará este lunes su primera Consulta Social en Sincelejo, para analizar la facilidad con que las víctimas están accediendo a la ley de Justicia y Paz para reclamar sus derechos.

Añadir Caracol Radio en Google

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación realizará este lunes su primera Consulta Social en Sincelejo, para analizar la facilidad con que las víctimas están accediendo a la ley de Justicia y Paz para reclamar sus derechos.
El análisis se hará junto con algunas organizaciones de víctimas, Ong's de derechos humanos, Iglesia Católica y autoridades locales del departamento de Sucre.
Además, la Comisión que preside Eduardo Pizarro Leongómez buscará definir tareas para a crear una Red Regional de Atención a Víctimas que ayude a garantizar la recolección de información en cuanto a la búsqueda de una reparación.
Al evento, que iniciará a las 8:30 de la mañana, asistirán los comisionados Ana Teresa Bernal, monseñor Nel Beltrán y Régulo Madero; y los coordinadores de las áreas de reparación y atención a víctimas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir