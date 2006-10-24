Nuevo juego satánico por Internet afecta a niños en Sucre

La Policía de Menores hace campañas preventivas con motivo de la fiesta de las brujasAl aproximarse la celebración de la fiesta de los niños, la Policia Nacional está realizando campañas de prevención en todo el país, para brindar seguridad a los menores.El plan contempla recomendaciones para que sean atendidas por padres y acompañantes, como lo señaló la teniente Andrea Rojas de la Policía de Menores. Según la oficial, algunas de las recomendaciones es no permitir que los niños salgan solos, ubicarles escarapelas con el nombre del menor, la dirección y el teléfono de la residencia, el RH y el nombre de los padres, con el fin de identificarlos en caso de pérdida. Asimismo, dijo que no se deben recibir dulces a personas desconocidas y aconsejó que los disfraces sean cómodos y que en lo posible no se usen máscaras porque pueden asfixiar a los menores. Otra de las sugerencias es no llevar los niños a sitios desconocidos, y donde exista gran afluencia de público se deben ubicar las salidas de emergencia. Igualmente, instó a no manipular pólvora con el fin de evitar quemaduras o lesiones en los menores. Por otra parte y ante los posibles casos de sectas satánicas, la teniente Rojas, precisó que la Policia Judicial y de Menores, sugiere a los padres de familia tener un control sobre sus hijos para que no visiten páginas en internet o se acerquen a grupos satánicos. Por lo menos 25 niños y adolescentes del municipio de los Palmitos en Sucre, sufren trastornos sicológicos y siquiátricos causados por la practica de juegos satánicos obtenidos por Internet.El padre José María Pacheco, párroco de la población, dijo que los menores descargan de Internet las instrucciones de algunos juegos para invocar espíritus que llaman "Sarita" y "Juanita". Luego se reunen y con figuras armadas con tijeras y lapiceros, comienzan a realizar las prácticas que han bajado de la Red.El religioso sostuvo que los niños presentan trastornos en sus comportamientos, algunos se ponen bastante agresivos y desarrollan una fuerza descomunal.La Policía y la Iglesia dictan charlas a los niños de instituciones educativas del departamento de Sucre para evitar que otros menores sigan cayendo en esas actividades satánicas, que tradicionalmente se incrementan en los días previos al 31 de octubre.