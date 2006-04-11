Se recrudece el invierno en el país

La ola invernal que se desplaza con fuerza por gran parte del territorio nacional, ha causado la muerte de siete personas y costosos daños materiales especialmente en Cundinamarca y Antioquia.En Bituima, Cundinamarca serán sepultadas hoy en una ceremonia colectiva en la plaza principal, las seis víctimas de la tragedia de la iglesia que vio caer su techo por un vendaval en plena misa de domingo de ramos.Otro vendaval en Itagüí Antioquia, destruyó el techo de uno de los tres edificios que conforman el Centro Administrativo Municipal, sin cobrar víctimas humanas pero sí cuantiosos daños materiales. En carreteras de este departamento se registraron 33 derrumbes y la muerte de una persona.Los organismos de emergencia permanecen en máxima alerta, e incluso han recomendado en 19 municipios por los que pasa el río Magdalena, que se active la alerta amarilla ante el aumento de su cauce. Los puntos más críticos son Puerto Wilches en Santander y Santa Ana en el Magdalena.En las últimas horas 200 familias de la zona rural de Buenaventura resultaron damnificadas por el crecimiento en los niveles de los ríos Cajambre, Yurumanguí y el Anchicayá que arrasando viviendas y cultivos de pan coger.El Ideam pronostica para esta tarde fuertes lluvias en Cesar, Bolivar, Cordoba y Sucre, y no descarta además que se repitan vendavales y lluvias en los departamentos Andinos.