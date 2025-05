Accidente aéreo en la isla de Providencia deja 8 personas muertas

Organismos de socorro indicaron que se trata de una pequeña aeronave tipo Turbo Let 410 de la empresa West Caribbean HK-4146, que despegaba del aeropuerto el Embrujo de Providencia con destino San Andrés y se estrelló contra un pequeño cerro de la isla al no alcanzar a decolar exitosamente, al parecer por una falla mecánica.Entre las víctimas se encuentran el piloto Capitán Rodrigo Blanco y el co-piloto Edwin Giraldo, quienes habían empezado a volar la ruta desde este viernes santo, y 6 de los pasajeros, un niño, cuatro mujeres y un hombre, cuyas identidades no han sido facilitadas. Los otros ocupantes sufrieron heridas graves, según los informes de las autoridades, que señalaron que la mayoría de las personas que viajaban en la avioneta eran turistas."El avión despegó sin problemas, cuando cogió 300 piés de altura viró a la derecha y se desplomó en un manglar", dijo a Caracol Radio el coronel Carlos Eduardo Montealegre, director encargado de la AerocivilLos heridos fueron trasladados a hospitales de San Andrés y Medellín, mientras que los cuerpos de la víctimas fueron llevados en un barco de la Armada Nacional hasta la Isla.Las personas muertas son : El piloto Rodolfo Blanco; el copiloto, Edwin Giraldo; y los pasajeros José Toro (3 años), Sandra Blanco, Maritza Murcia, Paticia Tabares y Alejandro Charles.Y los heridos según la lista de las autoridades son Angie Smith, Jacqueline Brenes, Ricardo Pardo, Indira Arellano, Consuelo Moncano (5 años) y Juanito Toro .