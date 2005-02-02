Lista la desmovilización de 105 miembros de las AUC en Sucre
Para el proceso de concentración y entrega de armas el gobierno nacional creo una zona de ubicación temporal en el corregimiento de Nueva Esperanza, en Guaranda, y tiene vigencia hasta el próximo viernes 4 de febrero
Hoy se desmovilizarán 105 miembros del bloque Mojana del grupo armado ilegal Autodefensas, en el departamento de Sucre.Para el proceso de concentración y entrega de armas el gobierno nacional creo una zona de ubicación temporal en el corregimiento de Nueva Esperanza, en Guaranda, y tiene vigencia hasta el próximo viernes 4 de febrero.