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09 jul 2026 Actualizado 10:05

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Orden Público

Lista la desmovilización de 105 miembros de las AUC en Sucre

Para el proceso de concentración y entrega de armas el gobierno nacional creo una zona de ubicación temporal en el corregimiento de Nueva Esperanza, en Guaranda, y tiene vigencia hasta el próximo viernes 4 de febrero

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Hoy se desmovilizarán 105 miembros del bloque Mojana del grupo armado ilegal Autodefensas, en el departamento de Sucre.
Para el proceso de concentración y entrega de armas el gobierno nacional creo una zona de ubicación temporal en el corregimiento de Nueva Esperanza, en Guaranda, y tiene vigencia hasta el próximo viernes 4 de febrero.

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