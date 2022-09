Hidroituango: Reducen exigencias para la licitación de obras

José Fernando Villegas, presidente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre el anuncio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que reabriría las inscripciones para las firmas que tuvieran la intención de participar en la licitación de Hidroituango.

La central de energía tendrá que comenzar a funcionar antes del 30 de noviembre; sin embargo, luego de empezar las operaciones, se plantea la construcción de cuatro turbinas. Una de las principales controversias concierne a que algunos sectores aseguran que el diseño de los pliegos de Hidroituango se diseñaron a la medida de los intereses de empresas chinas. Una de ellas es Yellow River, la cual solicitó que se bajarán algunos índices de experiencia exigidos, que permitieran encontrar una empresa aliada en Colombia.

Sobre este panorama, el presidente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura se pronunció frente a que los pliegos estarían a favor de las empresas chinas y dijo que: "Es un comportamiento inusual. Primero, cabe recordar, que la licitación se abrió el 10 de marzo y se pretendía cerrar el 23 de junio, pero ha tenido tres prórrogas, la fecha que tenemos vigente es el 14 de octubre. No entendemos cómo hacia finales del mes de agosto hicieron unos cambios a los requisitos de experiencia".

Tal como lo mencionó Villegas, en los últimos tres meses y medio solo dos empresas han hecho preguntas técnicas a EPM, una de ellas es la empresa china mencionada, la cual manifestó la dificultad que ha tenido para encontrar un socio local. "EMP exige que la propuesta incluya un componente nacional, como ha sido difícil y no lo ha podido encontrar, entonces (Yellow River) sugiere unos cambios que EPM accede a ellos, tal cual como lo pidió la empresa china".

Este escenario podría resultar peligroso si se tiene en cuenta que al bajar las exigencias, empresas que no cuentan con altos estándares de calidad podrían acceder y formar parte de este proyecto. Para el presidente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura otro de los riesgos está relacionado con "cambiar los contratistas a estas alturas de las obras".

"Esta no es una obra nueva. Hay dos cavernas: la caverna norte que es donde van a estar ubicadas las unidades uno a cuatro, y la caverna sur que es donde estarían las unidades cinco a siete" esta última sería el objeto de las licitaciones para poder terminar las obras, explicó Villegas.

Adicionalmente, expresó que después del siniestro en la caverna sur no se ha hecho ningún adelanto; sin embargo, para Villegas se le hace extraño que el consorcio no haya iniciado trabajos pudiendo hacerlo. "Extrañamente, durante los últimos meses, se dio la orden de no hacer nada y no intervenir esa zona".

"Es difícil llegar a terminar una obra de un contratista ajeno y además siniestrada y la dificultad técnica que implica esta en particular", precisó el presidente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Según expresó Villegas, los estudios técnicos, las asociaciones y los gremios que tienen que ver con la ciudad de Medellín han concluido que no es prudente hacer un cambio de contratistas a estas alturas del contrato.