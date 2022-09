Diálogos regionales, ¿cómo volverlos vinculantes?

En Hora20 una mirada a los recientes anuncios realizados por el presidente Gustavo Petro en su primera alocución, el rol de los diálogos regionales y los desafíos que tendrá al buscar incluir los diálogos en el Plan Nacional de Desarrollo. Después el análisis a la reforma política radicada por el gobierno, su profundidad, estructura y efecto en el establecimiento político.

“Desde hoy ustedes tienen la palabra”, dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución presidencial desde Turbaco en Bolívar. En esta primera comunicación oficial con el país, el presidente hizo un recuento de las primeras labores y acciones del gobierno, aseguró que las puertas del gobierno estarán abiertas de par en par, y tras mencionar distintos sectores, lanzó la invitación a los colombianos para que participen en lo que han bautizado como “diálogos regionales vinculantes”, el cual consistirá en un recorrido por 50 zonas del país por parte de funcionarios del gobierno para hablar con las comunidades de sus preocupaciones y se tome nota de sus propuestas a través de un mecanismo fijado por Planeación Nacional, pues según el presidentes después de un análisis del Ejecutivo al resultado de los diálogos, se convertirá en un “mandato soberano del Plan Nacional de Desarrollo”.

Estos diálogos de los que habla el presidente Petro se realizarán en 50 regiones que determinó el gobierno, pues no estará organizado a través de los departamentos, sino zonas del país como Catatumbo, Mojana, Urabá, etc. Los cuales tendrán como fin reunir por tres días a actores diferentes que van desde autoridades, líderes sociales y sindicales, estudiantes, empresarios, campesinos con la finalidad de escuchar los problemas que tienen, pero al tiempo las soluciones que plantean. Lo que resulte de estos diálogos terminaría siendo vinculante, pues como lo confirmó la semana pasada el ministro del Interior, Alfonso Prada en entrevista con Alfonso Ospina, lo que resulte irá al Plan Nacional de Desarrollo.

Lo que dicen los panelistas

Eduardo Behrentz, ingeniero civil, consultor e investigador sénior de Colciencias, planteó que representación es respetar a la ciudadanía e incorporar la sabiduría, “esto es coherente con discurso de campaña”, pero asegura que el desafío está en la operatividad, evitar que sea un popurrí o colcha de retazos, “las necesidades en distintas regiones son muy diferentes; podrían utilizar esto como un piloto o hacer llamado al aprendizaje”, pues cree que al decir que son vinculantes se termina generando altas expectativas, las cuales cree, deben ser limitadas ante lo que pueda venir en adelante.

También destacó que se debe considerar cómo responder cuando hay diferencias entre las opiniones y visiones que tienen las comunidades, “qué pasa cuando hay conflicto, cuando no hay consenso, cuando hay un tema importante para un sector, pero para otro no lo es ¿cómo se dirime ese no consenso?”

Para Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, la estrategia es interesante y es bienvenido que gobiernos se quieran aproximar de manera innovadora, incluso, recordó que, y en el gobierno Uribe se hizo con consejos comunitarios, “estos diálogos son diferentes, pero no están ausentes de complejidades. En el plazo corto del PND, hacer visitas de tres días en 50 territorios, escucharlo e incorporarlo, suena muy complejo y costoso”.

Resaltó que la planeación participativa tiene grandes retos, “es importante la intención, pero hay que hacerlo con mucho cuidado”, mientras que, aseguró que le preocupa el tema de participación, “en 20 años se le ha apostado a participación ciudadana, pero ha sido complejo; 30 años de consultas previas y se muestra que es difícil por intereses y representación”.

María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, señaló que hay una apuesta total por la paz desde el nuevo gobierno, “donde hay conflictos grandes y, por lo tanto, creo que la distribución territorial se hace en función de territorios donde hay apuestas o ausencias importante”, planteó sobre la manera como se definió las zonas donde se darán los diálogos. De otro lado, manifestó que la diferencia con consejos comunitarios está en que estos no estaban concebidos para que entraran en el Plan de Desarrollo, “esto se parece más a momentos de la alcaldía de Petro en Bogotá”.

También explicó que en la posesión presidencial se planteó una línea que recoge la metodología que hoy se propone, “se decía que gobierno no estaría encerrado en Casa de Nariño y se exigía presencia territorial, pero aesto hay que ponerle rigor, no es solo ir y tener contacto; se requiere que presencia del gobierno pueda tener una ruta; con estos diálogos se da”.

Para Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario y consultor, los diálogos regionales son una apuesta interesante, pero aclara que se sabe cómo puede empezar, pero no cómo termina, “hay buenos propósitos, pero no se puede desconocer que se hace contacto con constituyente primario en sitios donde presencia estatal es débil”.

“Uno pensaría que un presidente que ha estado dos veces en contienda y ha recorrido dos veces el país, ¿entonces no estarían identificadas las necesidades que tiene el país? pero es un ejercicio útil al oír a la gente de primera mano”, planteó haciendo algunas críticas al modelo que propone el gobierno, pues cree que el Plan de Desarrollo puede terminar siendo una construcción a volandas ante un plazo es corto.