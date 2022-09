Fernando Jaramillo dejará la Dimayor: "no quiero ser un obstáculo"

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, contó a El VBar Caracol que llegó a un acuerdo con los clubes del fútbol colombiano para dejar su cargo en la División Mayor del Fútbol Colombiano, esto debido a la oposición ejercida por varios equipos. Jaramillo, quien añadió que "no será un obstáculo", se marchará de su puesto en diciembre.

"Una reunión muy positiva, nos reunimos por primera vez fuera de un marco de Asamblea que es un poco engorroso desde el punto de vista jurídico, que se pueden discutir muchas cosas, que se pueden tomar decisiones, inclusive que después se pueden validar jurídicamente en una Asamblea", comentó sobre la junta que sostuvo con los diversos equipos este jueves.

Sobre su salida, declaró: "si ellos quieren un cambio, si ellos creen que es importante un cambio en este momento, pues hay que respetar la voluntad de todos. Si esa es la voluntad, no necesariamente de la mayoría, pero es difícil seguir con una oposición de mucha gente, aunque yo entiendo que es difícil tener contento a todo el mundo, hay que ser realistas en el tema de gobernabilidad también".

"Como yo lo he dicho, no quiero ser un obstáculo, quiero ser una herramienta para que el fútbol salga adelante, para que el fútbol sea cada vez más grande en Colombia y si ellos piensan que ya mi tiempo se cumplió, pues yo terminó lo que tengo que hacer hasta diciembre, que son muchas cosas, entregar el campeonato, tanto la Liga como el Torneo, el fútbol femenino, temas jurídicos importantes y ya, hay se terminaría mi ciclo en el fútbol", agregó al respecto.

"Mi compromiso con ellos es claro hasta diciembre, desde ese punto de vista no tengo problema", comentó.

De los motivos de su salida, Jaramillo explicó: "el que toma decisiones se equivoca, estas decisiones son de momento, hay que tomarlas solo y obviamente unos quedan contentos y otros no. Lo que sí es cierto y lo que yo tengo que decir públicamente es que estas decisiones siempre fueron en interés del fútbol, de alguna manera protegiendo los intereses de los 36 clubes, de alguna manera ajustados a derecho a nuestros estatutos y reglamentos y con el criterio que yo tuve en esos momentos".

"Mucha gente no estuvo de acuerdo con las decisiones que yo tome. Yo creo que esa es en el fondo la razón... por eso en aras de la unión hay estamos trabajando hasta que se pueda y se se puede hasta diciembre, me voy en diciembre", añadió.

¿Cómo va la Liga femenina?

"Va bien, hay interés de varios patrocinadores importantes, tenemos que diseñar ese muñeco para que sea un campeonato que tenga una continuidad, que se le pueda asegurar a las jugadoras unas condiciones, que esa es la parte más compleja, porque los clubes no tienen esos recursos", explicó sobre uno de sus grandes objetivos antes de irse.

La oposición es la minoría

"La mayoría me respalda, hay una cantidad de gente que no está de acuerdo con lo que yo hago o lo que yo hice, pero la mayoría me respalda. En aras de la gobernabilidad, hay que ser sensatos y no ser una piedra en el zapato. Yo no quiero ser una piedra en el zapato ni que el fútbol esté dividido", comentó.

Y agregó de la reunión que sostuvo hoy: "todos estamos tranquilos, este no es un tema de divisiones o de peleas, pero salimos fortalecidos... Hay que hacer un replanteamiento de muchas cosas para que esto tenga gobernabilidad y sea viable".