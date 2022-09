Pedro Sarmiento aclaró la supuesta polémica con Hernán Darío Herrera

Con la salida de Hernán Dario Herrera, la directiva de Atlético Nacional nombró en calidad de entrenador interino a Pedro Sarmiento, decisión que generó una polémica en redes sociales entorno a la relación de ambos con lo ocurrido.

Justamente al respecto habló Sarmiento en El VBAR Caracol. No solo aclaró que el cambio se hizo con total "transparencia" y señaló su respeto hacia el 'Arriero', también aseguró que desde ya está buscando darle la vuelta al mal momento que pasa el equipo desde lo deportivo.

Sobre su trabajo en el equipo antioqueño expresó: "Llevo dos entrenamientos y hay que ponerle el sello que lo caracteriza a uno sin que haya una molestia. Es tratar de darle un orden al equipo, no es fácil darle órdenes a un equipo que viene de ser campeón, cuando uno es rey es difícil que se cambie la idea. No es fácil, estamos en esa tarea de encontrar la alineación y la estructura. Le apuntamos a ganar, el equipo lo necesita y tenemos con qué hacerlo".

"La verdad no hay que fijarse metas a mediano plazo, acá se necesita la inmediatez. Cada día hay que adaptar al grupo a un nuevo pensamiento, nuevas palabras y nuevos movimientos. Una cosa es lo que yo piense y otra lo que puedan ejecutar. Hay que sumar, hay que ganar, esa es la necesidad... La confianza la tengo yo en lo que tengo que hacer, vamos a ver si soy capaz", complementó.

Fue claro al anunciar que la nómina ha pasado por "situaciones complejas": desde la inesperada salida de Giovanni Moreno al inicio del segundo semestre hasta las lesiones, ventas y sanciones recientes. Incluso, al igual que Hernán Torres denunció en su momento, hizo referencia al poco tiempo de descanso que tuvo el equipo campeón.

En cuanto a la salida de Hernán Darío Herrera, quiso aclarar cualquier polémica: "Acá ha habido transparencia y claridad en lo que sucedió en ese trámite de que Hernan Darío se fuera y yo me quedara. Él me invitó a mí, yo acepté, la junta directiva y la presidencia lo aceptaron. Cuando despiden a Herrera, que lo llevan a trabajar en otro espacio, yo hablo con él y le digo que me debía ir con él y me dice: ‘No, usted es empleado de Nacional y simplemente me están bajando, usted no tiene que irse conmigo. Si usted se va, se queda sin trabajo y no es justo'. Bajo esa premisa aceptada por Hernán Darío, para mí no ha sido fácil. Quiero que la situación quede absolutamente clara, la transparencia de lo que Hernán Darío siente por mí y el respeto y la admiración que siento por él".

Recordó además que normalmente estaban de acuerdo en varias ideas futbolísiticas, pero cuando no "me tocaba alegarle". Así mismo espera que sea su gestión en el equipo verde, "en el terreno de juego tengo una forma, un estilo, pero las sugerencias de los jugadores son aceptadas y corregidas. En esto yo no tengo la última palabra".

Finalmente confirmó que se encuentra de manera interina en la dirección técnica, aunque eso no le "molesta" porque "los técnicos somos esclavos de eso, en Colombia y el mundo somos interinos".