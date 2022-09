La historia no contada del hijo desconocido de Carlos Pizarro

Carlos Pizarro tiene un hijo que tiene los mismos años que él de haber fallecido, era un secreto familiar guardado hasta ahora que revela Caracol Radio.

Es el único hijo varón de un hombre que fue clave para la consolidación de la constitución de 1991, su nombre es Carlos, como su padre.

"Desde el primer momento que yo tenía uso de razón, mi mamá nunca me lo negó, antes fue algo muy lindo porque presentó a mi familia siempre me decían: Pizarrito, te ves muy parecido ¡Eh Ponte el sombrero¡, siempre fue algo muy especial para mí, de hecho, tengo un cuadro que mi mamá siempre me lo ponía al frente de mí cuarto para que me cuidara y era la foto de mi papá, siempre crecí con él y siempre, siempre para mí fue algo muy importante", contó.

Carlos es ingeniero agroindustrial, sin embargo no descarta acercarse a la política: "Siempre ha estado para mí ahí porque es algo que lo he tomado muy personal, respeto mucho la política, siento que por por medio de la política se pueden hacer grandes cosas", contó.

¿Por qué Colombia no sabía que Carlos Pizarro tenía un hijo?

"Mira desde el principio, yo siempre trate como estar un poco alejado de eso, por lo que pues era … mi papá, además me lo habían asesinado. Para mí fue algo también difícil, crecer con un papá que te habían matado por medio de la guerra de las cosas que pasaban. Nunca, nunca quise salir a la luz pública por respeto, porque sentía que de pronto no estaba preparado, sentía que de pronto no era el momento que de pronto me podía traer problemas a futuro. Creo que llegó el momento de que la gente sepa que en realidad existe un hijo de Carlos Pizarro y que es hijo suyo".

Carlos resaltó que, el que Colombia conozca su historia es algo que le pide la vida: "Siento que ya es algo que me lo está pidiendo mi vida, siento que lo necesito para mí, recuperar mi identidad es algo importante. Quiero llevar en alto el nombre de mi Papá. El será mi ídolo y eso no lo va a cambiar nadie".

Escuche la entrevista completa en el audio principal