La historia de Gustavo Petro y su exesposa, Mary Luz Herrán en el M-19

Mary Luz Herrán, fue esposa de Gustavo Petro y ahora, hace parte activa de la campaña del Pacto Histórico. Tenía 14 años cuando llegó a la guerrilla del M-19, vivía en Bucaramanga y allí tenía un trabajo con un grupo juvenil, se unió a la juventud comunista y tuvo su primera formación política con ellos. Sin embargo, conoció el M-19 y su pensamiento se alineaba más con esa propuesta nacionalista y no tanto con la comunista.

En el año 88 conoció a Gustavo Petro: "me enamoré y me fui con él, ya me habían pasado situaciones difíciles, me habían hecho atentados. Las circunstancias se dieron para irnos, estuvimos en el Cauca y terminamos en el Tolima".

"Era una adolescente, él me hizo entender que tenía que tener una formación política, ser más fuerte, enfrentarme a situaciones difícil, siempre fue un ideólogo, el era del mando político", contó.

Herrán resaltó que Gustavo Petro fue el constructor de la propuesta de paz para el país, pues fue el promotor de la propuesta de diálogo con Carlos Pizarro, el máximo comandante del M-19.

A Mary Luz la capturaron en marzo del 89, según cuenta porque un compañero la entregó: "Petro se enteró, me detuvieron, me llevaron para la cárcel distrital de Ibagué, estuve 13 meses allá".

Cada sábado y durante 13 meses Gustavo Petro la visitó con una identidad falsa: "me llevaba una bolsita y allá cocinábamos para nosotros y otras guerrilleras".