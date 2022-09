Carlos Marín: “Apoyo Aerocafé, pero no haré silencio por problemas que tiene”

En los últimos días se conoció un video en donde el alcalde de Manizales habla con el presidente Petro y el ministro de Transporte sobre el Aeropuerto del Café. En medio de este, Carlos Marín mencionó que este proyecto lleva 40 años, que su desarrollo ha sido problemático y que esto estaría relacionado con que para él es un "proyecto de élites sin apoyo popular". Sobre esto, en 6AM Hoy por Hoy habló el alcalde para aclarar que el clip fue cortado y en medio de la conversación dijo más cosas.

El funcionario reiteró que este proyecto no tiene apoyo de la comunidad y justo por eso es pensado desde las élites. "El presidente planteó que este proyecto era de élites desde la perspectiva de que era propuesto y defendido por sectores económicos sin escuchar a la comunidad. El día que el ministro visitó Aerocafé se encontró con una manifestación de personas desplazadas por el proyecto."

De igual manera, indicó que pese a que apoya este proyecto, no se va a quedar callado si evidencia problemas. "Yo defendí esa postura porque tengo invertido allí un presupuesto de los manizaleños y la queja constante es que la construcción, que hoy no avanza, se ha hecho sin el respaldo de la gente. Me gustaría que mostrarán la otra parte del video que cortaron de manera malintencionada. En esa parte digo que siempre he respetado el proyecto, pero no por eso tengo que guardar silencio por los problemas que tiene y digo que como autoridad estoy comprometido".

Además, el alcalde aclaró que este proyecto ha tenido muchas trabas en los últimos Gobiernos. "Esta obra tiene muchos problemas. Hoy, está nuevamente parada porque una firma contratista que tiene líos de corrupción en el mundo, dejó la obra tirada. Creo que esto va a ser un problema de nunca acabar. Llevamos 42 años, pero hoy la realidad es que el presidente está planteando un plan de desarrollo nacional, donde se necesitan ejecutar proyectos de inversión, pero ojalá se hagan todos los proyectos. A mí no me pueden echar un muerto encima, que ya lleva 20 años".

Escuche la entrevista completa en el audio..