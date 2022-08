William Cuesta: A quién no le gustaría estar en América, Nacional o Junior

El arquero de Deportes Tolima, fue uno de los cuatro llamados por el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para realizar un microciclo en Bogotá de cara a encontrar el tercer portero del combinado nacional de cara a los amistosos ante Guatemala y México del 24 y 27 de septiembre en Estados Unidos.

Cuesta de 29 años, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre cómo recibió dicha noticia, así como se refirió a su presente con el conjunto Pijao y los equipos a los que les gustaría llegar en el futuro.

Sobre la manera en la que recibió la noticia de su convocatoria, comentó: "Le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que se me está presentando.Eso fue como a la 1, estaba almorzando y me llamó el gerente a informarme que había sido convocado a la Selección Colombia. Tomé la noticia emocionado".

Por su parte, respecto a los aprendizajes que ha tenido con el entrenador Hernán Torres, quien fue arquero, dijo: "El profe (Hernán Torres), me ha servido mucho porque he aprendido muchas cosas, donde he cometido muchos errores, ya he mejorado".

A su vez, se mostró dolido luego de que en la institución llevara al arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien ya no hace aprte del equipo: "Yo venía trabajando bien, llegamos a una final y lastimosamente las cosas no se dieron, trajeron a Dominguez y dije ‘hay que seguir peleando por el puesto’, atajé más partidos que él y no fue problema".

Finalmente, resaltó el hecho de jugar en el futuro para un equipo "grande" de Colombia: "Ahora estoy pensando en Deportes Tolima. Lo que es América, Nacional, Junior, son equipos grandes y a quién no le gustaría estar allá, si algún día se da la oportunidad, tomarla de la mejor manera", concluyó.