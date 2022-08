La radioterapia: Una oportunidad de tratamiento para pacientes oncológicos

Existen 3 procedimientos fundamentales para tratar a pacientes oncológicos: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Los pacientes oncológicos deben tener hábitos saludables, un equilibro en su estilo de vida, donde la alimentación, la actividad física y el estar tranquilos, logren ayudar al buen funcionamiento del cuerpo y estén menos expuestos a daños.

La radioterapia, es un tratamiento que se puede utilizar en pacientes oncológicos y no oncológicos, es la utilización de radiaciones que permiten eliminar células tumorales de un volumen determinado para mejorar el control local, la supervivencia y mejorar los síntomas en los pacientes; la radioterapia se divide en dos:

· La teleterapia o radioterapia externa: cuando la radiación es administrada desde una fuente alejada del paciente, ejemplo: radioterapia de intensidad modulada, la arcoterapia con disminución volumétrica y la radiocirugía.

· La braquiterapia o radioterapia interna: es cuando se emite radiación que está dentro y/o en contacto con los tumores, esta se utiliza normalmente en cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

Para este tratamiento existen dos técnicas: la Ionizante, un tipo de energía que pasa de rayos x a rayos gama que interactúan con las células tumorales, realizando unos cambios biológicos, físicos y metabólicos dentro de la célula alterando su funcionamiento y la no Ionizante, aquella que no tiene capacidad de interactuar con las células en el cuerpo, por ende, no tiene alguna relación en el funcionamiento de las mismas.

