Mancuso: “la paz total de Petro es posible y estamos comprometidos con ella”

Salvatore Mancuso, conocido por ser el ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habló en exclusiva para Caracol Radio en 10AM Hoy por Hoy sobre su disposición para contar la verdad y aportar a la justicia durante el Gobierno del presidente Petro. Mancuso fue extraditado hacia Estados Unidos durante el 2008 por una condena relacionada con narcotráfico.

De esta manera, el ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aprovechó la oportunidad para referirse a las víctimas y mandarles un mensaje, así como mencionar que está dispuesto a continuar dando declaraciones para aportar a la justicia durante el Gobierno del presidente Petro, pues considera que sí es posible una paz total.

"A las víctimas quiero decirles que mi disposición para pedir perdón es total y con absoluta humildad y convicción. La verdad la he depositado en el sistema de Justicia y Paz de la Ley 975, el primer sistema de justicia transicional de Colombia. No he parado de participar en todo tipo de actos civiles a lo largo de estos años buscando aliviar el dolor de las personas que perdieron a sus seres queridos, sus tierras, sus bienes, su dignidad. Decirles que tengo la sensación de que se acerca el final de todo este proceso", mencionó Mancuso.

Por otra parte, Mancuso señaló que tanto el país como él necesitan una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. "Se acerca un final que represente para las víctimas un reconocimiento dignificante, una reparación que le significa a Colombia la posibilidad de una segunda oportunidad y a nosotros la oportunidad de volver a ser recibidos en el seno de la sociedad. Habría mucho que decir y espero tener la oportunidad y ruego que se pueda dar."

Asimismo, afirmó que cree de manera positiva en el nuevo Gobierno, pues considera que se están cumpliendo las cosas que se prometieron en campaña. "Estoy convencido de que esa paz total, de la que habla el presidente Petro, es posible y estamos comprometidos con ella. Es un respaldo abierto y público a ese enfoque, el de la paz integral, de la justicia restaurativa, el de una transición con la verdad por delante como lo venimos haciendo".

Finalmente, reiteró: "Soy consciente que nada de eso devolverá la tranquilidad plena, porque con los hechos se crea un vínculo trágico con las víctimas, pero creo que merecemos una segunda oportunidad. Veo la posibilidad de que todos tengamos una segunda oportunidad. Creo que es posible la paz total y que tenemos mucho por aportarle a ella."