Mancuso: "Consecuencias de cerrar mal una negociación que pudo ser exitosa"

Salvatore Mancuso es sin duda uno de los personajes más polémicos de la historia reciente de Colombia, esto debido a que fue el ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mancuso se refirió en exclusiva para Caracol Radio sobre las promesas de Gustavo Petro en campaña de trabajar por una paz total y la manera en la que el mandatario está desarrollando esta propuesta. Asimismo, mencionó que cree en esa paz total del presidente y que está dispuesto a aportar a la justicia durante este Gobierno.

Por otra parte, Mancuso, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en el 2008, dio detalles sobre las negociaciones en las que participó durante el Gobierno de Álvaro Uribe en el programa 10AM Hoy por Hoy.

Siendo así, Mancuso indicó que durante las negociaciones descubrieron que estaban haciendo mucho daño al país, pese al poder que tenían. "Cuando nosotros iniciamos la negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe estábamos en el momento de mayor fortaleza político militar de nuestra organización, teníamos capacidad operativa. Además, controlábamos gran parte del Congreso de la República, teníamos control territorial, ejercíamos con estado de facto y le estábamos ganando la guerra a las FARC. Nosotros tomamos la decisión de manera voluntaria."

Asimismo, Mancuso detalló las diferencias entre sus negociaciones y las que se dieron con las Farc. "Dejamos las armas porque entendimos que esa era una máquina de guerra que estaba desangrando al país, a diferencia de las Farc que llegaron militarmente derrotadas a La Habana. Nosotros llegamos con plena capacidad a la negociación de Ralito."

No obstante, mencionó que se siente engañado por Uribe, pues desde su perspectiva no se cumplió lo prometido en las negociaciones. "Una vez firmado el acuerdo y dejado las armas, el Gobierno de Uribe nos engañó. Nos impuso un sistema de justicia en términos que no se habían acordado y el resultado fue el de rearme de gran parte de esos muchachos que se dieron cuenta de que esa negociación era una entrampamiento".

Además, Mancuso afirmó que por el incumplimiento del Gobierno de Uribe la violencia continúo, pues surgieron grupos disidentes. "El fenómeno de violencias emergentes y organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas y otros de ese tipo es el resultado directo de ese incumplimiento; del abandono del Estado; de la extradición de quienes debíamos velar por la reincorporación de los excombatientes. Hoy muchos siguen compareciendo ante la justicia o han sido extraditados".

Finalmente, aclaró que cree que esas negociaciones pudieron ser exitosas, pero no lo fueron debido al incumplimiento del Gobierno de Uribe y que con esto una de las consecuencias fue que muchas personas se convirtieron en víctimas y muchos otros fallecieron. "Una consecuencia de haber cerrado mal lo que pudo haber sido una negociación exitosa con las distintas autodefensas. El negociador debe comprender las dinámicas y los nuevos órdenes sociales y los factores de resistencia."

"Los muertos que nos hubiéramos ahorrado si el Estado colombiano les hubiese brindado una oportunidad a esos muchachos de esas organizaciones o el dinero para desarrollar esas regiones empobrecidas y atrasadas, que hoy se gastan en municiones y gasolina para helicópteros y para la guerra. No repitamos la historia, no repitamos los errores del pasado. Nosotros somos el ejemplo de lo que no puede volver a suceder en materia de política de desmovilización o incorporación y paz territorial", agregó.