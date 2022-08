MinTransporte sobre plagio: "en esas envidias no me voy a desgastar"

Guillermo Reyes González, ministro de Transporte, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre la controversia alrededor de las acusaciones por plagio en el libro de "Régimen Electoral y de Partidos Políticos".

Según informó La Silla Vacía, el ministro tiene en la actualidad cinco demandas por plagio de siete autores debido a que no realizó la citación de manera correcta. "Estamos hablando de pedazos grandes que levanta él (el ministro Guillermo Reyes) de estos documentos, son más de 1000 palabras que las presenta como suyas" fueron las declaraciones que hizo Daniel Pacheco, periodista y editor general del medio, en 6AM Hoy por Hoy.

Frente a esta polémica, el ministro fue claro al decir que no ha tocado más el tema de las acusaciones por plagio a causa de que está "trabajando por el Transporte y por el país". Así mismo, aseguró que tiene un texto el cual sus acusadores desconocen y donde se presentaron las debidas correcciones.

"Mis libros en materia electoral no son libros donde yo digo lo que pienso, yo lo que hago es entregarle a los colombianos información sobre jurisprudencia y legislación. Mis libros jamás se han vendido, han sido aportes para mis estudiantes" puntualizó el ministro.

"Yo no voy a entrar en este debate, en esa envidia, en esa persecución de un libro del año 2003, en algo de Juan Jaramillo, que fue aclarado y la editorial expidió la certificación" precisó Reyes.

Además se refirió a sus acusadores como: "Ellos están enfermos, no viven sino por esto, en lugar de sanear las heridas y revisar los temas. Yo no sé por qué no me han denunciado penalmente, cada ocho días, es la misma columna de unas personas que lo que parece que tienen es una envidia y un odio que destilan".

El ministro de Transporte del actual gobierno de Gustavo Petro se mostró decidido frente a su postura de no volver a tratar el tema de las acusaciones: "No voy a hablar más sobre el tema si me quieren calificar de plagiador, esa es su decisión".

"Yo estoy trabajando por el país, están mis libros y lo que he hecho es hacerle un aporte a Colombia" concluyó el ministro.