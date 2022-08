¿Cuáles son los avances y los cambios del COVID-19?

El mundo se enfrentó a una crisis de salud pública de un momento a otro y ya han pasado 2 años y medio, donde la salud del ser humano se vio afectada hasta el punto de acabar con la vida de las personas. El COVID-19 o como se le conoce “el Coronavirus” es una enfermedad que ataca el sistema inmunológico provocando varios síntomas entre ellos afectación en los pulmones, produce dolores de garganta fuertes, fatiga y en ocasiones perdida del olfato y/o gusto.

Aunque nos estamos adaptando a esta realidad, no deja de ser importante y preocupante que aun esta enfermedad no se ha detenido, pues los anticuerpos producidos, como por la vacuna, no se neutralizan, pues ya ha habido 6 sucesivos cambios, 4 de ellos empezó con el famoso Ómicron, una de las variantes que se conocieron a finales del año pasado y que permitió conocer diferentes comportamientos de esta enfermedad, como también identificar las nuevas variantes, que hoy en día siguen atacando el sistema inmunológico del ser humano.

Gracias al avance de la ciencia y de las investigaciones realizadas se han creado vacunas que ayudan a que el virus no ataque tan fuerte y es responsabilidad de todos tener las dosis correspondientes, ya que con estas vacunas se disminuyen los riegos y síntomas producidos por esta enfermedad. Es importante seguir con las recomendaciones, los autocuidados, de estar informándose sobre el tema y no naturalizar está infección, ya que aún sigue habiendo contagios y comportamientos de este virus que no se conocen y que puede ser un factor determinante para la salud.

Escucha el audio del 03 agosto del 2022 con el Dr. Carlos Torres Martínez, médico pediatra, Infectólogo de niños, y miembro del comité actual de vacunas, hablando sobre los avances en las vacunas contra el COVID-19 y las nuevas variantes de esta enfermedad.

También estuvo en el programa el Dr. José Miguel Abad, coordinador nacional científico y salud pública de EPS Sura conversando sobre la viruela del Mono y algunas recomendaciones.