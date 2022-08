Megaproyectos del caribe: Canal del Dique y Aeropuerto de Cartagena

Hora20 desde el Salón Daniel Lemaitre de la Cámara de Comercio de Cartagena para hablar de dos megaproyectos en el departamento de Bolívar: las obras de Restauración de los Ecosistemas Degradados del canal del Dique y del aeropuerto de Cartagena. Se habló de la importancia de estos dos proyectos para la región, de su importancia en el desarrollo económico, el bienestar de sus habitantes, así como el impacto ambiental y de preservación de ecosistemas que representan estos dos proyectos, también una mirada a la financiación, los compromisos entre actores de la región y gobierno nacional para tener proyectos sostenibles, seguros y sustentables.

Por siglos el Canal del Dique ha funcionado como una de las conexiones entre Cartagena y el rio Magdalena, después de varias modificaciones y de cambios en distintas épocas, hoy el Canal del Dique enfrenta desafíos económicos y ambientales que van desde los riesgos de inundación en los 19 municipios aledaños hasta los efectos en los ecosistemas de la bahía de Cartagena por la recepción del sedimento que lleva el canal. Esto sumado a la afectación de la competitividad de la ciudad en términos logísticos. Ante este panorama, se ha planteado adelantar obras en el Canal que evite las inundaciones y las afectaciones a los habitantes, así como una mejora para la bahía de la ciudad, con ese objetivo se abrió una licitación por $3,2 billones para la APP “Restauración de los Ecosistemas Degradados del canal del Dique entre Calamar y Puerto Badel”, una obra que busca poner solución a través de esclusas y compuertas. La adjudicación ya ha sido aplazada tres veces, quedó en manos del gobierno que acaba de entrar y solo hay un único oferente: Sacyr sobre el cual pesan ya sanciones en España y en Colombia, hecho que se suma a las alertas de la Contraloría.

Lo que dicen los panelistas

Guillermo Reyes, ministro de Transporte,explicó que hubo un par de suspensiones del proyecto que se dieron en el proceso de empalme cuando se le pidió al gobierno saliente no hacer adjudicación para esperar al gobierno entrante, mientras que la segunda fue el aplazamiento que hizo el nuevo gobierno. “Teníamos muchas solicitudes. Contraloría ha enviado alertas a la ANI, temas relacionados con providencias de la JEP, entonces me reuní con el presidente y le dije que era un tema fundamental, me dijo que tomáramos la decisión de suspender”, afirmó que el tiempo de la suspensión será para mirar si había vico que afectara legalidad del proceso y el tema de Contraloría con dos requerimientos en el que se habla de capacidad financiera de Sacyr; “en ese tema no hay conclusión todavía, se está revisando todo lo que dijo Contraloría”, apuntó.

Aclaró que espera recoger todos los conceptos de asesores del Ministerio para tener suficiente información al tomar la decisión mucho antes del 12 de septiembre y sin más aplazamientos; “vamos a tomar una decisión que nos deje tranquilos”.

ParaRamón Ignacio Pereira, miembro de la Junta Directica de la Cámara de la Cámara de Comercio, miembro de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA),el proyecto del Canal del Dique no solo es importante, es fundamental, “Cartagena es una ciudad puerto, todo lo que nos ha sucedido en la historia es consecuencia de la gran bahía, su extensión y lo resguardada que la convierte en el puerto perfecto”, pues asegura que el corazón de esta ciudad es la bahía y toca protegerla con todo el esfuerzo por lo que explica, el Canal de sedimento que entra en la bahía pone en riesgo su navegabilidad.

Destacó que el proyecto ayuda además de resolver la situación crítica, a resolver una oportunidad inmensa de crecimiento de la ciudad es hacia el sur.

Daniel Toro, vicerrector Universidad Tecnológica de Bolívar,destacó que el proyecto del Canal del Dique es bandera para la región, “en el que múltiples instituciones reconocemos impacto ambiental y social que puede tener. Resaltó que este proyecto puede convertir a Cartagena en un hub logístico que puede ayudar a mover el desarrollo económico y social, “el Canal del Dique daría claves para transformar la ciudad hacia una Cartagena anfibia”, lo cual consistiría en convertir Cartagena en una ciudad navegable por canales y mares, transformar la ciudad en lo económico y también en lo social. “Hay que dar oportunidad de usar cuerpos de agua como ciénaga de la Virgen; explotación turística a través del Canal”.

Para José Vicente Mogollón, historiador, exministro de Ambiente y autor del libro“Canal del Dique, historia de un desastre natural”,es importante tener en cuenta la cantidad de obras que contempla el proyecto para beneficio de las comunidades, “esto va desde la salida de la primera obra que es la estructura de control de caudal y esclusa de Calamar y vamos a ver a lo largo de todo el Canal obras para mejorar calidad ambiental de ciénagas”. Resaltó que otra obra es la estructura de entrada de agua a la Ciénaga de Capote para irrigar otras ciénagas, “por el norte del Canal se hará lo mismo con ciénagas de Atascosa y Aguasclaras”. Por último, destacó que en esta obra se nota el cuidado que han tenido consultores por darle vida a unas ciénagas que hoy están desconectadas del Canal. “En el siglo XX se hicieron muros para separar al Canal de ciénagas; eso se va a corregir, habrá pesca y mejor calidad de aguas”.

Juan Pablo Vélez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena,destacó que este proyecto del Canal es sinónimo de protección ambiental, proteger flora y fauna de bahía de Cartagena que se ha afectado tras llegada de sedimento. “Es También una protección a las comunidades ribereñas que sufren con el crecimiento del rio Magdalena, eso tiene repercusiones económicas y sociales y mejora en la competitividad”, pues también destaca que los sedimentos afectan canal de navegabilidad de la bahía del Puerto de Cartagena que moviliza más del 50% del comercio exterior del país.