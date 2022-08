La razón por la que Daniel Mantilla no llegó a Millonarios o Santa Fe

Daniel Mantilla ha sido uno de los mejores refuerzos de Atlético Nacional en los últimos años. El futbolista santandereano se ganó a pulso un puesto en el equipo Verdolaga, en el que ya logró un sueño al quedar campeón en el semestre pasado.

En El VBar de Caracol Radio, el jugador de 25 años se refirió a su vez al deseo de llegar a la Selección Colombia, el proceso en el equipo Verdolaga y la razón por la que no se quedó en un equipo de Bogotá.

Sobre el objetivo de volver al nivel con el que empezó en Nacional, destacó: "Empecé el semestre anterior siendo muy importante en el equipo, era un sueño estar en Nacional y desde que llegué me puse el objetivo de poder jugar, empecé con un gran año, empecé jugando y aportándole al equipo. Siento que ahora tengo que volver a ese nivel generando peligro en el frente de ataque y eso se gana entrenando y exigiendome máximo día a día", comentó.

Por su parte, sobre el sueño de llegar a la Selección Colombia, comentó: "Es un sueño poder vivirlo, poder estar ahí. Siento que día a día he aprendido mucho en Nacional y Equidad; en Nacional he mejorado mucho y tengo todavía por mejorar, poco a poco con mi trabajo y mi sacrificio, me he ganado un puesto en el equipo y con mucho trabajo, espero estar en la Selección".

Finalmente, sobre el porqué no eligió un equipo de la capital tras su paso por Patriotas y La Equidad, resaltó: "No dependía solo de mí, también dependía de lo que dijera el presidente de Patriotas que es dueño de mis derechos, y se tomó la decisión de ir a La Equidad, hacer un buen año allá y que se me abrieran las puertas en Nacional".

