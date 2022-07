¡No hay concierto de José Luis Perales en Colombia! Aseguró su manager

José Emilio Berry, manager del cantante español José Luis Perales, habló en 10AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, y alertó a los seguidores del cantante sobre la estafa de un falso concierto en Colombia.

El evento se iba a realizar en el Teatro Cafam, en agosto de 2022, y las boletas estaban disponibles en la plataforma web de Tu Boleta, el concietro era promovido por Ingrid Cabrera (de Cabrera eventos) y Cristian Puentes (director de Cristian Puentes Producciones). Sin embargo, luego de concoerse que se trataba de un evento falso ya no hay entradas a la venta, pues en Tu Boleta ya no aparece publicitado.

"Un amigo de Medellín me envía un anuncio de un supuesto concierto, al comienzo me río, pero luego pensé que era más grave de lo que parece" relató José Emilio.

El manager del cantante contó que él le preguntó personalmente al artista y a su hijo sobre el evento y comentó que ninguno de los dos tenían idea de la situación "el señor Perales está de vacaciones con sus nietos" manifestó el representante del artista.

Se adelantó una investigación por parte de los productores colombianos del artista en la que se confirmó la publicidad del falso concierto, José Emilio expresó su rareza ante este hecho pues, como él mismo lo dijo: "para que el concierto tuviera lugar Ingrid debía haber obtenido, por parte de Cristian, los poderes del artista, cosa que no están en manos del señor Puentes y no le da ninguna certeza sobre la presentación del cantante".

Además de esto, el manager del artista le aclaró a los seguidores que "El señor Perales ya se despidió de Colombia, ahora su grupo musical trabaja para otros artistas".

No solo han ofrecido un concierto falso sino cuatro

Según lo investigado, el cantante no solo tenía una fecha de presentación, sino cuatro: dos en Bogotá, uno en Cali y otro en Barranquilla. Jose Emilio aseguró que "no hay concierto ni en Colombia ni en otro lugar del mundo, José Luis Perales ya no canta más".

Por su parte, Tu Boleta retiró la venta de entradas a este concierto falso desde el 27 de julio. Tanto Cafam como Cristian Puentes Producciones aún no han dado una declaración pública al respecto.

Escuche la entrevista completa en el audio.