Robayo: "Román tomó una mala decisión al salir por la puerta de atrás"

Rafael Robayo, volante con un recordado paso por Millonarios, se refirió a la llegada de Andrés Felipe Román a Atlético Nacional, en diálogo con El Carrusel Caracol. El bogotano calificó la manera en que se dio la salida del lateral y su llegada a Medellín como "una mala decisión" de parte del jugador de 26 años.

"Lastimosamente hoy día el fútbol se está moviendo más por el tema de negocio, empresarios que no piensan en el ser humano sino en que tienen una materia prima a la cual le quieren sacar el mayor provecho y eso ha afectado mucho en que no se tenga un sentido de pertenencia por una institución", comentó Robayo.

Y añadió, señalando también a los clubes "es más, pienso que los mismos clubes se están convirtiendo en eso. Que son empresas, sí, pero que lastimosamente están dejando a un lado ese sentimiento que le exigen a los jugadores, lo vivimos en el caso de Giovanni Moreno hoy en día, lo de Román es similar".

El bogotano habló de la decisión del lateral derecho: "un jugador que tuvo un excelente momento en Millonarios, con Selección Colombia, con una posibilidad de ir al fútbol de Argentina, con un club que lo respaldó, que le dio todas las armas para que volviera a jugar, volviera a tener ese foco de atención que tuvo antes del tema de Boca Juniors y que lastimosamente toma una mala decisión al salir por la puerta de atrás como lo haciendo".

"Económicamente cada quien es libre de buscar su beneficio, pero creo que el sentido de pertenencia por un lugar que le abrió las puertas es lo que debe priorizar en el momento de tomar una decisión como la que tomó", añadió.

Y concluyó sobre dicha situación: "Román se puede ir para Nacional, pero creo que no fue la manera en la que se debió ir, ese el problema en que el hincha está dolido por cómo él salió de Millonarios".

Cerca de llegar a Santa Fe

Robayo reveló que durante su mejor época en Millonarios estuvo cerca de llegar al clásico rival.

"Yo tuve la posibilidad de cambiar de bando local aquí en Santa Fe, tenía muy buena relación con el presidente en su momento, tenía esa posibilidad, pero siempre en término jocoso le hablaba a él cuando nos reuníamos porque pues era una persona muy cercana a mi padre también. En los momentos que podíamos tener esa conversación siempre le decía que no lo podía hacer, era echarme la soga al cuello y también mi familia. Millonarios me había dado la opción de jugar, mi sentido de pertenencia hacía que no podía dar ese cambio de bando, más siendo bogotano, es un respeto y también una lealtad".

¿Millonarios está para ser campeón?

Al ser cuestionado por si el equipo de Alberto Gamero tiene herramientas para ser campeón, Robayo fue contundente: "sinceramente, no, lo veo como un equipo que tiene una idea de juego, que tiene un gran trabajo con él, pero lo ha demostrado en estas dos primeras fechas que la toma de decisiones no solo en la zona defensiva sino en otras partes del campo. El profe está haciendo su máximo esfuerzo con los jugadores que tiene".

"No digo que no tenga una nómina apta para ser protagonista en el torneo, pero sí pienso que le falta experiencia para los momentos definitivos y que no recaiga esa responsabilidad en solo uno o dos jugadores", concluyó al respecto.

¿Qué viene para Rafael Robayo?

El volante bogotano contó que aún tiene una posibilidad de regresar al fútbol de Andorra; sin embargo, considerará antes unas ofertas del fútbol colombiano.