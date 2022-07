Torres: "Me han llamado, pero tengo un compromiso con el senador Camargo"

Las palabras del técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, tras el empate ante Independiente Medellín en el estreno por la Liga Colombiana, le dieron la vuelta al país, luego de que comunicara el agotamiento físico que está viviendo su equipo tras no tener días de descanso por su competencia en la final ante Nacional y los duelos de Copa Libertadores con Flamengo.

Torres, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la situación que vive su equipo, así como la goleada ante Flamengo en los octavos de la Libertadores, el interés que tuvo otro equipo en contar con sus servicios y demás.

Le puede interesar:

Falta de días de descanso

"A mí no me gusta quejarme, pero lo que estoy viendo en el equipo sí, se está viendo afectado, se nos están acabando los recursos, cada dos días jugamos, los desplazamientos han sido muy seguidos, hay mucho desgaste. Yo como futbolista nunca había vivido esa situación de que un equipo no tuviera ni un día de descanso. No hay más a quien poner, ya todos los recursos que el senador contrató, se me agotaron, algunos tenían sanción. No es que yo recurra a un equipo alterno, no tengo mas jugadores, los que quedan son los de la sub-20.".

"Yo me limito a lo que estoy viendo desde lo deportivo, llevamos casi 40-41 partidos jugados en el semestre, el senador Camargo hizo un esfuerzo por la nómina y gracias a eso hemos podido resistir, pero se están acabando los recursos porque salen lesionados. Vamos a ver qué solución encontramos porque así está la programación, pero tengo que manifestarlo porque cada partido tengo dos lesionados, Tolima no juega caminando, siempre juega intenso. Tolima quiere ganar y quiere pelear, por salir a proponer nos metieron 7 en Brasil"

Fortaleza mental del equipo tras la goleada en Brasil

"Es un golpe muy duro. Yo estaba muy preocupado por el estado de ánimo del jugador, lo que vivimos en Brasil fue complejo, un resultado que amilana a todo el mundo pero con el partido ante Medellín estoy muy contento por lo que mostró el equipo. La fortaleza mental que tiene este equipo, es para resaltar, es un equipo que tiene claros su objetivos, algunos los hemos conseguido otros se nos han ido. La pérdida del título no bajó mucho anímicamente a todos, allá nos cobró el desgaste, la parte física y la mental, todo nos cobró porque nos metieron 7. El equipo anoche se recuperó y seguimos trabajando para lo que viene".

Lea también:

Flamengo les pasó por encima

"No había dormido hasta anoche, cuando a uno le hacen 7 goles, le comienza a doler todo. Nos pasaron por encima, no podemos minimizar lo que hicieron, vi muchos videos de Flamengo y con nosotros fueron arrolladores, dinámicos e intensos. Nosotros facilitamos el trabajo de ellos, estuvimos desatentos y le dimos la posibilidad que concretaran. Ese partido estuvimos mal parados siempre y un rival como el que enfrentamos, nos va a cobrar".

Confirmó el interés que hubo por él del Deportivo Cali

"Sí me llamaron, pero yo tengo un compromiso con el senador Camargo, no puedo dejar tirado esto, tengo un compromiso moral y personal con él. Junior nunca me ha querido, nunca me han llamado".

¿Pensó en dar un paso al costado tras la derrota con Flamengo?

"Yo lo pensé, pero no puedo salir corriendo porque tengo un trabajo aquí y tengo cosas por conseguir, no me puedo rendir ante la adversidad. Toca darle para adelante, y así ha sido, no me ha tocado fácil, me he recuperado y me he levantado".

Salida del arquero Alexander Domínguez

"Se le dio una oportunidad en Ecuador, donde le ofrecieron un contrato por tres años más y yo nunca voy a hacer una piedra en el zapato para que un jugador mejore sus condiciones y si al club y al jugador le convienen, no voy a hacer una piedra en el zapato".