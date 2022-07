Hernán Torres, molesto por número de partidos jugados: "nos quieren matar"

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima, criticó severamente la seguidilla de partidos que ha tenido que asumir su equipo en el presente año, donde ha disputado la Liga colombiana, la Superliga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores.

Luego de comenzar el torneo con un empate ante el Medellín, el estratega declaró: "hoy volvimos a ver un grupo que está preparado, que está con la actitud dispuesta para jugar ante las eventualidades que estamos teniendo, 10 lesionados por la intensidad de los torneos, tres sancionados, tenía los 11 completos con dos suplentes mayores, después suplentes jóvenes y hombre, es la primera vez en mi vida, como jugador de fútbol, que un equipo no tiene vacaciones ni un día libre".

Torres añadió en rueda de prensa: "a veces pienso, ¿Clasificar a la Copa Libertadores es un castigo o qué?, nos van a matar, en estos días vamos a salir con 6, con 7, peladitos y no sé porque el recurso se está acabando, no sé los que dirigen esto qué van a hacer con nosotros, nos quieren matar, nos quieren fundir a punta de todo esto".

"Llegaremos hasta cuando nos dé la fuerza y hasta cuando podamos, pero jugando cada dos días vienen los desgarres y vienen todas las cosas que están pasando y no entienden o no sé qué pasa o qué sucede", agregó el estratega.

Hernán Torres insistió: "es el único equipo en la historia que yo llevo como futbolista que no tiene un solo día de descanso, y eso no lo sabe la gente y la gente pasa por encima de todo eso, que por qué esto, por qué lo otro. Un equipo cansado, llevado un estado de ánimo difícil, lesionados y cada dos días juegue y juegue, y no pasa nada con Tolima".

"No estoy sacando disculpas, pero mi equipo está ya fundido y lesionado, seguiremos hasta que ellos digan hasta cuándo quieren fundirnos y nos quieren poner a jugar con seis mayores y los demás juveniles. No me quejo, pero la verdad la situación ya llego a extremos, no sé qué es lo que pretenden y qué quieren", concluyó el estratega.

Tolima volverá a escena el próximo jueves cuando reciba al Deportivo Cali por la segunda fecha de la Liga y la siguiente semana jugará ante el Unión Magdalena, también por el torneo local; posteriormente comenzará su serie por octavos de final de la Copa Colombia ante el Medellín.