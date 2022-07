Cecilia López: “Existe una política agropecuaria que no funciona como debe”

Tras el nombramiento de Cecilia López como la nueva ministra de Agricultura en el Gobierno de Gustavo Petro, existe preocupación en un sector de la población debido a que se ha recalcado la posibilidad de una reforma agraria. En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Cecilia López, sobre los planes del nuevo Gobierno relacionados con la producción agrícola.

Lea también:

Sobre la reforma y lo que significa una tierra productiva explicó: "Colombia estaba explotando más o menos cinco millones de hectáreas, en donde había la posibilidad de hacerlo en 22 millones de hectáreas. En ganadería, por ejemplo, hay 15 millones de tierra y se están explotando 39. Pero el principio básico de la reforma agraria que ha propuesto Petro es que Colombia, que es una gran potencia reconocida por la FAO para producir alimentos, está subutilizando una cantidad inmensa de tierra, y esto se ve claro en la ganadería. Además, una tierra productiva es la que está trabajando en lo que es su vocación, y está produciendo lo que puede aportar, según los términos de producción."

En relación con los dueños de tierras que no son productivas aclaró: "El principio fundamental es que Colombia tiene que volver productivo todo el potencial que tiene en el sector rural. Lo que pasa con los dueños, por ejemplo, en el caso de la ganadería, es que tienen la alternativa de que vuelvan la tierra productiva como con una ganadería intensiva, lo que les liberaría tierra para otras actividades o mezclen la ganadería con cultivos, si no la tierra entra al mercado de tierra. En ese mercado de tierra entra gente del sector privado y el Estado, y no vamos a distribuir tierra de baldíos, como dicen, si no que vamos a usar esa tierra productiva y el Estado la compra."

"Otra cifra importante es que tenemos un millón de familias, que son de agricultura familiar que son las que proveen la gran parte de alimentos que consumimos, con menos de una hectárea y media, es decir, no tienen casi tierra para producir", agregó la nueva ministra.

Escuche la entrevista completa en el audio...