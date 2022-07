Madre exige al Bienestar Familiar explicaciones sobre la muerte de su hija

Blanca Ostos, madre de una menor de un año que estaba bajo custodia del Bienestar Familiar, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre el fallecimiento de su hija y las pocas explicaciones que le han dado sobre las circunstancias en las que murió.

Ostos aclaró que su hija terminó a cargo del Bienestar Familiar luego de un golpe que presentó en su hogar. "La razón de ellos de quitarme a mi niña fue por el golpe que tuvo, un accidente que tuvo con nosotros al caerse de la cama y porque estaba baja de talla y peso".

Por otro lado, Ostos aclaró que se enteró de la muerte de su hija luego de que se comunicaran con ella por teléfono. "Me llamó la señora Nancy Fabiola Ruiz, que es la señora defensora de familia que me quitó mi niña, y me dice que me acerque al Hospital Colina porque mi niña tuvo un inconveniente de salud. Me presenté allá y la señora me dice 'su hija tuvo una crisis y falleció'."

De igual manera, Ostos manifestó que en el tiempo en el que su hija estuvo bajo el cuidado de Bienestar Familiar no la pudo ver, no supo en qué lugar se encontraba. Asimismo, está a la espera de observar el cuerpo en Medicina Legal para que le entreguen el cuerpo.

Escuche la entrevista completa en el audio.