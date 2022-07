Archila aseguró que tomó medidas preventivas para evitar desvío de recursos

Recientemente, se conoció un escándalo que tendría que ver con el desvío y manejo de recursos que estaban destinados para la implementación del Acuerdo de Paz. Las denuncias afirman que el dinero comprometido llegaría a los 500.000 millones de pesos que serían destinados a 170 municipios PDET. Ante las denuncias, el exconsejero presidencial para la estabilización y consolidación Emilio Archila habló en 6AM Hoy por Hoy sobre lo que conoce de este tema.

"Durante todo el tiempo tomé todas las medidas preventivas que se necesitaban y que eran legalmente posibles para prever cualquier manejo. Tan pronto tuve conocimiento de denuncias, algunas anónimas y otras firmadas, no solamente las puse en conocimiento para que se iniciaran las investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería de Transparencia, sino que adicionalmente a eso solicite explicitamente que las personas que estaban acusadas fueran retiradas inmediatamente de las responsabilidades que tenían en esas funciones", aseguró Archila.

En relación al robo de dinero y de los cobros de peajes aclaró: "Yo no puedo entrar en esos detalles, porque conozco es lo que me denunciaron. La Consejería es una consejería del presidente, y yo no tenía ninguna capacidad de hacer investigación. Lo que decían quienes confiaron en mí para que yo tramitara esas acusaciones es que se estaría cobrando recursos para dar los vistos buenos necesarios y obligatorios antes de que los proyectos llegaran a la instancia de decisión."

De igual manera, Archila mencionó cómo se lleva a cabo el proceso de los vistos buenos relacionados con los proyectos. "Son tres vistos buenos que se deben dar por ley. El margen de discrecionalidad que teníamos en la instancia decisoria era prácticamente cero, porque en la medida en que la ley se previeron esos tres vistos buenos, lo que yo impuse como buena práctica es que siempre en todos los casos votábamos en orden de llegada. Nunca dirigí un proyecto que no tuviera los vistos buenos."

"El periplo del proyecto debía en el municipio o departamento estructurar el proyecto. Una vez que lo estructuraba lo presentaba al Departamento Nacional de Planeación, ellos, a su vez, piden tres vistos buenos. Cuando la Secretaría Técnica avisa solo hasta ese momento esos proyectos son puestos en el orden del día para la asignación correspondiente", agregó el exconsejero.

Por otra parte, sobre la cifra denunciada de 500.000 millones de pesos aclaró: "Tratándose de recursos públicos y sobre todo de recursos que iban para municipios PDET cualquier peso que se viera malgastado o que fuera objeto de corrupción sería grave. Pero esa cifra no estaba dentro de las denuncias que me presentaron a mí, nunca nadie me habló de algo de esa naturaleza".

"Como no sé de dónde están sacando esa cifra, no quiero decir ni que sí, ni que no. Pero las inversiones que hay de los municipios PDET derivadas de los proyectos que ya entregamos, los que están andando y los que están en contratación deben ser como unos seis billones de pesos, de hecho, es una inversión realmente histórica. Yo no sé cómo llegaron a la cifra de 500.000 millones de pesos. Lo que puede hacer una persona como yo de funcionario es eso que estoy contando."

Finalmente, el exconsejero indicó que le pidió a todas las autoridades que tienen capacidad de hacer investigación que la hicieran.

