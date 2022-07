No tengo claro de dónde sacan la suma de 500 mil millones: Emilio Archila

A propósito de las recientes denuncias realizadas por medios de comunicación sobre el desvío de 500.000 millones de pesos que serían destinados para la implementación del acuerdo de paz en los 170 municipios PDET; el exconsejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, afirmó en entrevista para Caracol Radio que no tenía claro de dónde salía este valor.

“En lo que se debe a mis funciones hice lo que me correspondía. Ahora, los recursos una vez son aprobados en el OCAD-PAZ, son entregados a los municipios y son estos territorios, los que deben hacer esta inversión… Yo no tengo claro de dónde sacan la cifra de los 500.000 millones de pesos”, dijo Archila.

Afirmó que el país a través de diferentes fuentes ha logrado inversiones para eso 170 municipios que nunca se había visto “en este momento, hay inversiones por más de 13 billones y medio, eso es mucho más de lo que vale la primera línea del metro de Bogotá. Así que es una gestión de la cual el Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes deben sentirse orgullosos”.

El exconsejero dijo que en el momento en el que tenía este cargo, hizo mucho más de lo que le correspondía y que incluso fue más allá denunciando a algunos funcionarios que están implicados en este escándalo de corrupción.

“Recibimos una denuncia que implicaba a quien actuaba como secretario del OCAD-PAZ y lo que decían es que en una etapa previa, antes de que llegara a consideración de los 3 miembros, se estaría dando esa especie de peaje. Fuimos más allá, le pedí al DPN que quienes estaban siendo cuestionados fueran retirados de sus funciones y así sucedió”.

A lo que se refiere Archila cuando habla de “los 3 miembros” es a la última etapa a la que pasaban estos proyectos de inversión, la llamada “etapa de estudio”. En esta etapa estaba un representante de los alcaldes, uno de los gobernadores y el mismo consejero en la que ejercían funciones colegiadamente.

En un comunicado previo que el exconsejero compartió, se lee que este tipo de proyectos no llegaban a la instancia donde él se encontraba. Eso quiere decir que ¿no se haría responsable por las personas que tenía a cargo?

“Esas personas no estaban a cargo mío. El OCAD-PAZ no es una instancia que depende de la consejería. Hay múltiples OCAD-PAZ, se le dice así a una instancia conformada por representantes de los alcaldes, gobernadores y del gobierno nacional… las personas que dan los vistos buenos, que hacen la parte técnica, no son personas de la Consejería, son personas del DNP, de los ministerios”, señalo Emilio Archila para Caracol Radio.

Entre tanto, afirmó que las autoridades son las que deben encargarse de este tema y en su comunicado añadió que “ me complace que ahora el país haya puesto su atención en este asunto, para el cual, renovadamente ofrezco toda la información que estuvo y está a mi alcance y que pueda servir para que haya verdad y justicia”.