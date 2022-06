González: "Lo que quiero es que Medellín sea conocido por ir al frente"

Independiente Medellín presentó a David González como el nuevo entrenador del equipo de cara al próximo semestre del año, donde el cuadro Poderoso deberá volver a optar por ingresar a los ocho.

González, ex panelista de El VBar de Caracol Radio, habló por primera vez par los medios de comunicación tras haber "cumplido el sueño" tal y como él mismo lo mencionó. Entre tanto, dio detalles de su llegada a la institución, el proyecto que quiere implementar y las posiciones a reforzar.

El exarquero, mencionó cómo se produjo el acercamiento para terminar siendo nombrado técnico: "Habíamos estado presentando al equipo un proyecto para las fuerzas básicas y coincidió con la salida de Julio, yo pasé a ser parte de un listado de entrenadores que ellos hicieron, entiendo que tuvieron entrevistas con varios entrenadores y por situaciones del fútbol, se termina decantado todo, y hasta el viernes o sábado se empezó a poner las cosas más claras y al final ellos terminaron tomando la decisión".

El mejoramiento de las fuerzas básicas, es uno de los aspectos en los cuales el entrenador hará ímpetu en su proyecto.

"Lo que se le presentó al club era algo muy inclusivo, poder ir de la mano y buscando potenciar las fuerzas básicas, algo que me parece un poco descuidado, para tratar de mantener una línea y generar una identidad, para que a mediano o largo plazo, el club pueda verse beneficiado de eso. Y que se alivien los proyectos financieros que hay, es algo a mediano y largo plazo. A corto plazo se va a intentar que el equipo juegue bajo una manera que queremos y tenemos la intención".

Justamente, sobre la forma en la que pretende jugar, comentó: "Sería muy difícil hablar de estructuras y tácticas y de cosas. Lo que quiero es que Medellín sea conocido por ir al frente, por atacar a los rivales, teniendo un equilibrio, la gran meta que quiero cuplir es cambiar la mentalidad y será bajo lo que se muestre en la cancha. Hay que tratar de seducir al hincha, que en el transcurrir de los partidos la gente disfrute".

Respecto a la situación de pasar a dirigir a los que fueron sus compañeros como Andrés Ricaurte, dijo: "Es algo que hay que orientarlo por el lado positivo. Yo no me retiré hace 15 días, fue hace 6 meses, fui compañero de algunos de ellos y a la mayoría, hace más de 2 años y medio que jugué con ellos, es no verlo por el lado de que fueron compañeros hace poco, sino mirarlo por el lado de que conozco a los jugadores y sé el potencial que pueden alcanzar y ellos también a mí, saben qué pueden esperar y eso nos puede ayudar a que se pueda lograr ese empalme".

Finalmente, destacó que no hará grandes contrataciones y que pretende contar como mínimo con dos jugadores por posición.

"La idea sería tener dos jugadores competentes por posición, en este momento no siento la necesidad de traer jugadores solo por traerlos, estoy a gusto con la plantilla, lo único es alguien que pueda completar la posición de central izquierdo. Más allá de eso, no vamos a estar buscando incorporar jugadores. Los primeros entrenamientos nos van a mostrar las cosas más claras", concluyó.