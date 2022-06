“Jóvenes, no colaboren con nada que incentive el odio”: Francisco de Roux

“Hay una perplejidad de cómo es posible que los colombianos no entendiéramos que era nuestra propia dignidad era la que estaba siendo vulnerada”, planteó en diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el presidente y sacerdote jesuita, Francisco de Roux, al hacer referencia a las principales conclusiones del informe final de la Comisión.

Sobre el recorrido para realizar el informe dijo que momentos como la presentación de los exmilitares ante las madres de Soacha al aceptar que habían matado a sus hijos o cuando se aceptó el asesinato de Guillermo Gaviria lo conmovieron; también comentó que los relatos sobre secuestro y los letreros en la cordillera de San Lucas que advertían sobre campos de minas, hacen parte de los hechos más difíciles durante el mandato de la Comisión.

Frente al desarrollo del conflicto, señaló que la población civil quedó totalmente involucrada, “de cada 10 víctimas de asesinato, ocho eran civiles, no eran combatientes ni tenían armas; esa es una de las cosas más duras”, por lo tanto, aseguró que el valor de un ser humano no se compara con el valor de una empresa, “una empresa es un negocio, un ser humano no tiene valor, no se compara con nada ni con nadie; primero se debía poner la seguridad” afirmó. De igual forma hizo referencia a las recomendaciones en el informe, “este país no ha encarado el narcotráfico. En muchas cosas hemos sido cínicos y el narcotráfico nos ha penetrado por todas partes. Está en economía formal y se adentra por economía informal”, mientras que, en el caso del Ejército, dijo que es necesaria una institución que se la juegue toda por la paz.

Sobre el panorama actual del país, dijo que no se ha logrado salir de un modo guerra, pues considera que se puso en las armas la solución para un problema que ha sido político y que se puede resolver en un debate y diálogo entre ciudadanos.

Por último, envió un mensaje de “no tenerle miedo a la verdad” y le hizo una invitación a los jóvenes para que no colaboren con incentivar el odio ni con el desarrollo de más violencia.