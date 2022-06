Mi Banda Sonora Homenaje con Alfredo Tappan

La televisión es un mundo mágico, fantástico y entretenido. Las series, tan de moda por estos días nos han contado historias de todo tipo y nos han trasladado algunas veces a nuestros propios recuerdos.

Una de esas series que aún llevamos en el corazón es Décimo Grado. La historia de la vida escolar con sus problemas y preguntas contada directamente por sus protagonistas. Estudiantes lochos, juiciosos, deportistas y rumberos; personajes con los que crecimos y con los que en su momento nos identificamos.

Detrás del éxito de esta clásica serie, además de la poderosa canción de Jaime Valencia, estuvo Alfredo Tappan. Un artista de la imagen, director de televisión que llegó de México para contarnos su punto de vista del mundo por medio de su trabajo audiovisual.

Tappan era un amante del rock. La música tradicional mexicana le sonaba “naco”. Tenía su propia pandilla y se peinaba como Tony Curtis. Enamorado pero tímido, en su adolescencia se conformaba con mirar a esa niña que tanto le gustaba.

Comenzó pintando. Ayudaba a sus compañeros de colegio a hacer los trabajos manuales. Tiempo después llegó a Televisa como carga cables. Hizo la carrera completa. Terminó siendo el jefe técnico y coordinando grandes eventos, como la primera transmisión vía satélite que se hizo por televisión a final de los años 60.

Llegó a Colombia como enviado especial, a cubrir la visita del Papa Pablo VI. Gracias a esta ilustre visita a nuestro país, Alfredo conoció a María Crtistina la mujer que le cambió la vida y se convirtió en la madre de Christian y William, un par de artistas destacados cada uno en su campo.

Alfredo Tappan falleció el pasado 7 de junio de 2022 a sus 79 años. Recordamos su paso por Mi Banda Sonora.

Rock Arond The Clock-Bill HalleyOnly You-The Platters

Danna-Ritchie Valens

Peggy Sue-Buddy HollyLove Me Tender-Elvis Presley

So Sad-The Everly BrothersSurfer Girl-The Beach Boys

Rag Doll-Frankie Valli & The Four SeasonsDiana-Paul Anka

Maria- De West Side StoryAll You Need is Love-The Beatles

Good bye Yellow Brick Road-Elton JohnLet it Be-The Beatles

Mexico-James TaylorBreathless-The Corrs

Love Lifted Me-Kenny Rogers