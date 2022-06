Gustavo Petro se refirió a los señalamientos sobre reelegirse eternamente

En un audio que se dio a conocer en 6AM Hoy por Hoy, el candidato presidencial Gustavo Petro habló sobre varios temas de la agenda nacional.

En primer lugar, comentó que, no tiene nada que temer y que son muchas las cosas que se han inventado contra él y espera que algún día, salga a la luz la evidencia en donde se ratifica que él va a expropiar, quemar iglesias e incluso -en el hipotético caso- "volver a Colombia como Venezuela".

"Han engañado y manipulado una parte de la opinión nacional con una serie de ideas, centenares de horas de grabación. Hasta el día de hoy no aparece una prueba con todo eso que le han dicho a millones de personas engañándolas, que me voy a reelegir eternamente, que me voy a volver un dictador de izquierda o que voy a expropiar los bienes de los colombianos", reiteró Petro.

Escuche el audio completo, a continuación: