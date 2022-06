Alejandro Gaviria anuncia su apoyo a la campaña de Gustavo Petro para segunda vuelta

Tras una serie de reuniones con su equipo de campaña, seguidores y miembros de sectores cercanos a su proyecto, el exrector de Los Andes y exprecandidato Alejandro Gaviria confirmó que apoyará en segunda vuelta a Gustavo Petro.

Uno tiene que tomar posición, no es tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento casi unánime entre los jóvenes y los sectores más vulnerables. Creo que, con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal", afirmó el también exministro de Salud.

Según el académico, "los riesgos de un rompimiento institucional, sobretodo con el Congreso pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas y ha hecho propuestas, Rodolfo no".

Además, criticó el exprecandidato de la Coalición Centro Esperanza que "desde un punto de vista democrático me parece cuestionable una campaña que solamente ha apelado a un discurso anticorrupción, que es eficaz pero oportunista. He criticado por muchos años o demagogia anticorrupción. La lucha contra la corrupción necesita fortalecer el Estado, no desmontarlo".

El anuncio de Gaviria se da en el mismo día que el ahora excandidato Sergio Fajardo y otros miembros de la coalición se reunieran con el candidato Rodolfo Hernández, para iniciar unos diálogos para una alianza. El centro político, justamente, quedó dividido entre los dos aspirantes por la Presidencia.