La "fractura" de 'alias 19' para no asistir a la audiencia

Se volvieron comunes las acciones para intentar burlar a la justicia, dilatando los casos y buscando que los procesos prescriban por vencimiento de términos.

En el proceso que se adelanta contra Sergio Andrés Pastor, más conocido como alias '19', señalado de liderar la llamada Primera Línea y de ser el supuesto coordinador del vandalismo que se dio en las protestas del año pasado, aseguró que tenía una fractura y que no podía asistir a la audiencia del inicio de su juicio oral.

La abogada defensora, Andrea Torres, aseguró que el joven no podía porque estaba incapacitado. Sin embargo, el juez habló con el Inpec y fue llevado en silla de ruedas para iniciar el proceso.

Durante la audiencia, alias '19' salió en cámara mostrando su pie, en medio de lágrimas manifestó "señor juez que pasa, mire cómo tengo la pierna, estoy que no me puedo movilizar y usted me hace venir hasta acá con una pierna semirota".

Afirmó que se lesionó 3 días atrás, "se me fracturó un tornillo y la platina le estaba jalando el hueso". El juez ordenó la atención médica pero le preguntó si aceptaba la culpabilidad o inocencia de los hechos. El implicado se declaró inocente. Sin embargo, con la apertura de la audiencia se evitó que se avanzara hacia una prescripción del proceso por vencimiento de términos.

En Caracol Radio conocimos los resultados de la atención médica, en la que se evidenció según el certificado que expidió el INPEC que asegura que recibió atención médica y se realizó un examen físico y una radiografía y se descartó que tuviera fractura alguna, con lo que se confirmó que si estaba en capacidad de asistir a la audiencia.