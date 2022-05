Méndez lamenta no apoyar más a las Leonas: "Ojalá nos callen la boca"

Independiente Santa Fe cerró otro semestre sin entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, a eso se le suma la eliminación en la Copa Colombia y la reciente salida del técnico al que le estaban apostando, Martín Cardetti.

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, confesó que fue una desilusión cómo terminó el semestre del equipo masculino, pero más aún, no darle la misma importancia al equipo femenino.

Le puede interesar:

"A veces me da tristeza tener que arrancar detrás del equipo de hombres, cuando el equipo de mujeres nos ha dado tantas satisfacciones. Reconozco que no he estado al 100% atento a ellas, no las he seguido más de cerca, afortunadamente atinamos con un técnico que le dio cambio al sistema y ha dado resultado, el equipo gana y gusta. Las Leonas ojalá nos den una satisfacción y nos callen la boca en cuanto a los hombres, yo en eso he pecado, no he estado al 100% con ellas", afirmó Méndez.

Las Leonas terminaron la primera fase de la Liga Colombiana como líderes del campeonato al alcanzar 41 puntos, mismos que el América de Cali. Ya en cuartos de final, Santa Fe femenino goleó en el partido de ida por 6-0 a Llaneros y dejó prácticamente lista la clasificación a semifinales.

"El próximo partido de semifinales se abrirán las puertas, así sea a pérdidas, esperamos que las acompañen en su totalidad y pagarles con algo lo que no hemos hecho", destacó.

Méndez se refirió además a su ilusión por cosechar títulos con Santa Fe, aunque en su segundo periodo como presidente no ha logrado ganarse el apoyo de los hinchas.

"Sueño con volver a construir el equipo y en esta oportunidad sí poder disfrutar un título como presidente", dijo.