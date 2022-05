Luis Sinisterra apunta a ser la mejor venta del Feyenoord

El nombre de Luis Sinisterra se encuentra sonando en el mercado europeo producto de los buenos números que ha dejado en la actual temporada. El Feyenoord, podría ver cómo de cara a la siguiente campaña ingresa una buena cantidad de dinero a sus arcas con la eventual venta del colombiano.

A falta de un solo partido, el más importante del año futbolístico para el equipo neerlandés, en la final de la Conference League ante la Roma, el atacante de 22 años tiene 23 goles y 13 asistencias en 48 partidos jugados.

Dichas estadísticas, hacen que el nombre del oriundo de Santander de Quilichao haya estado sonando para llegar a equipos como Napoli, Bayer Leverkusen, Arsenal, Real Betis, Milán, Barcelona y Atlético de Madrid.

No obstante, uno de los clubes que suena con más fuerza para que sea reforzado por el colombiano es el Leverkusen de Alemania. Sinisterra llegaría en reemplazo del francés Moussa Diaby de 22 años, que tiene casi asegurada su salida, siendo el Arsenal el más posible destino.

Así las cosas, el colombiano, valuado en 18 millones de euros saldría del Feyenoord por un precio entre los 20 y 25 millones, luego de ser comprado a Once Caldas por una cifra cercana a los dos millones de euros, equipo que tiene reservado un porcentaje de sus derechos deportivos.

Con la eventual venta, Sinisterra se convertiría en el jugador mejor vendido en la institución neerlandesa, superando los 18 millones por los que fue vendido Dirk Kuyt a Liverpool y Rick Karsdorp a Roma por 16 M€.

No obstante, no habrá ningún incentivo por parte de algún equipo para hacerse con los servicios del ex Once Caldas hasta que este no dispute la final de la Conference League contra la Roma de Mourinho el 25 de mayo.