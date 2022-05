Mackalister: "Más que favoritismo tenemos un sueño que es ser campeón"

David Mackalister Silva, capitán y máximo referente del plantel de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, refiriéndose a la actualidad del cuadro Embajador, su favoritismo en finales y el cuadrangular que les correspondió junto a Nacional, Junior y Bucaramanga.

"Siempre he dicho a lo largo de mi estadía en Millonarios que en Millonarios la presión está desde el momento que uno firma el contrato. Hay que aprender a convivir con ella, aprender a manejarla, porque la presión te afecta cuando te gana, cuando no la puedes controlar, para controlar la presión no hay nada mejor que el trabajo", comentó el volante bogotano respecto a la presión del título tras haber terminado primeros.

Mientras que del fuerte grupo que les correspondió en cuadrangulares, añadió, destacando a cada rival: "estaba en las posibilidades el grupo, el profe en una rueda de prensa dijo que nos podía tocar ese grupo, las posibilidades estaban, son equipos muy difíciles, empezando por Bucaramanga que viene en laza".

Añadió: "Junior viene de ganar de visitante, que era de pronto una de las cosas que se les reclamaba en los comentarios".

Y concluyó al respecto: "Nacional, que juega bien, tiene jugadores experimentados, es un grupo que puede solucionar con individualidades y estamos nosotros que somos un grupo de trabajadores, de obreros, que tenemos una ilusión como toda nuestra hinchada".

Sobre el favoritismo de Millonarios, insistió: "más que sentir el favoritismo, tenemos un sueño, una ilusión que es evidentemente lograr el título, vamos a trabajar por nuestro sueño e ilusión, valga la redundancia, con trabajo".

Y agregó "esperamos estar a la altura de este cuadrangular tan lindo que nos tocó, mayor motivación no podemos tener que estar en Millonarios y estar luchando el paso a una final. También es de resaltar que ya tenemos jugadores con más experiencia, jugadores que saben lo que es jugar una final de fútbol colombiano, que ya saben que es jugar unos cuadrangulares, eso nos ayuda. Sin duda el equipo está más fuerte en ese tema. Después de que trabajemos, seguramente el trabajo te va a recompensar".

Finalmente, bromeó sobre el comentario de Alberto Gamero a Elvis Perlaza de que "se viste muy maluco": “Ya le dijimos que se vista mejor, mañana le recuerdo, porque contamos con una gran afición y sabemos que nuestro estadio va a estar lleno, ya le dijimos que mucha más gente lo va a ver y a veces no se puede solo con personalidad”