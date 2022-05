Mi Banda Sonora con Beatriz González

Beatriz González es una artista plástica referente del país. Su obra expresa los asuntos relacionados al contexto social, histórico y cultural de Colombia y lo ha hecho a través del dibujo, la gráfica y la escultura.

“Hay miles de muertos en Colombia que no se saben dónde están. Mi manera de aproximarme a la realidad sin necesidad de crear escándalo es cómo pretendo crear mi obra”, aseguró Beatriz en 'Mi Banda Sonora'.



Compartimos con los oyentes de 'A vivir que son dos días' las historias, la música y las reflexiones de Beatriz González. Conozca aquí su lista musical:

La gazza ladra- Rossini

Valencia – Plácido Domingo

Las brisas del Pamplonita - Oriol Rangel

El chupaflor - Farid Ortiz y Dagoberto "el negrito" Osorio

Sin ti – Los Panchos

La marcha de los toreros – De La ópera Carmen de

Tea for two - Bing Crosby

When the saints go marching in- Louis Armstrong

Pachito eche – Beny Moré

La llorona - Chavela Vargas

Satisfaction - The Rolling Stones

Ella ya me olvidó - Leonardo Favio

Mi viejo - Piero

Como esperando abril – Silvio Rodrígue

Viaje de invierno – Schubert