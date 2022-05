¿Qué opina Sergio Fajardo sobre la decisión de suspender a Daniel Quintero?

En 6 AM de Caracol Radio el candidato presidencial Sergio Fajardo opinó sobre la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por parte de la procuraduría.

"Lo que yo he dicho una y otra vez, aquí ha habido participación política de manera descarada. Ayer precisamente radicamos una acusación contra el presidente de la república, que ha hecho para mi la mayor participación política", aseguró Fajardo.

Frente a la acusación el candidato dijo que "el presidente 'tumbó la ley de garantías' y después la Corte Constitucional dijo que eso no se podía hacer, ¿Por qué es participación en política? Porque pusieron una cantidad de recursos que bajo la ley no se podían utilizar, los utilizaron bajo el transcurso de la campaña y sabiendo que eso no era correcto por supuesto esperaron que la corte tomará una decisión, que sabían cual iba a tomar, pero influyeron las elecciones".

"El mismo presidente de la república mostró porque colisión había votado el 13 de marzo, ha habido mucha participación política", afirmó Fajardo.

"Lo que está pasando es esa Colombia que nosotros no queremos, trampa por aquí, trampa por allá y eso desprestigia las instituciones. Por supuesto la Procuraduría, que yo he señalado una y otra vez, como el Gobierno Nacional ha cooptado los organismos de control. No es una Procuraduría confiable y esto se convierte en el debate nacional, victimizando a una persona", concluyó el candidato.