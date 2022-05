Tras extradición de alias 'Otoniel' su salud mental no se vio afectada

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Arturo Hernández, abogado principal de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel' sobre su situación judicial en Estados Unidos.

El abogado de alias 'Otoniel' mencionó sobre la situación jurídica: "él está detenido en una cárcel que queda en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, y la próxima cita será el 2 de junio, es una cita importante porque estará la jueza del Distrito, en donde se puede señalar cuál va a ser el orden de producción, cuánto tiempo tiene el Gobierno para producir las evidencias, es una cita que tiene importancia para poder alinear una conclusión en términos de culpabilidad".

En relación con la primera vez que se encontró con alias 'Otoniel' dijo: "sobre la primera conversación, eso es confidencial y la ética no me permite contestar, pero puedo decir que lo encontré saludable desde el punto mental, porque después de su extradición puede pasar que se vea afectado, pero yo lo encontré más o menos normal"

Acerca de la seguridad y la forma en la que está recluido alias 'Otoniel', el abogado confeso: "es bastante la seguridad, a mí me costó entrar a la cárcel. A mí me llevaron a un piso especial en donde a él lo mantienen en una celda prácticamente 22 o 23 horas al día. Yo considero que va a ser un proceso difícil, porque tengo muchas cosas que analizar y a través de un vidrio o cubículo en el que me encuentro con él será todo difícil".

Por otra parte, Hernández mencionó sobre Úsuga que: "Es muy temprano para pensar en una declaración de culpabilidad. Para llegar a una declaración de culpabilidad hay dos opciones, aceptar todos los cargos, o aceptar un acuerdo con el Gobierno, pero esa segunda requiere un consentimiento del Gobierno y hay que ver si el Gobierno quiere llegar a eso. Desde el punto de vista de la nación colombiana, el proceso que iniciaron los abogados colombianos yo no me opongo desde que esté acorde con las leyes norteamericanas."

Finalmente, resaltó: "Es necesario entender que la extradición es una decisión del Gobierno colombiano, nosotros no tuvimos nada que ver. Tenemos que estar atentos al cambio de circunstancias, para mí sería muy especulativo en cuanto a lo que pudiese ocurrir".