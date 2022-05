¿Por qué es tan importante el 9 de mayo en Rusia?

Hoy en Rusia se celebra El Día de la Victoria en conmemoración del 9 de mayo de 1945, día que el ejército soviético derrotó al ejército Nazi en la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria como se conoce en Rusia.

¿Por qué es tan importante el nueve de mayo para los rusos y en especial la celebración de este año en medio de la guerra contra Ucrania?

La historia nos habla de un gran bloque vencedor en la Segunda Guerra Mundial, pero los libros de historia de cada país exalta su propio papel en la victoria frente al ejército del Tercer Reich sobre los demás países. Para los soviéticos y hoy para los rusos, el nueve de mayo es la gran celebración militar y patriótica que se espera con ansias cada año.

Los desfiles de tanques y soldados llenan las principales calles de ciudades y pueblos rusos. Es un día donde la bandera y el escudo ruso son exhibidos con orgullo en todo el país. Junto a la demostración militar, se encuentra un sentido homenaje a la memoria: el ‘Regimiento inmortal’ es una marcha de civiles que cargan la fotografía de los fallecidos en esta guerra y congrega a rusos de todo el mundo.

La victoria frente al nazismo se dio en la noche del 8 de mayo de 1945 y el cese de las actividades bélicas en Berlín se dio pasada la media noche en Moscú. Esta mínima diferencia horaria dio para que el nueve de mayo sea el día elegido para la celebración soviética (hoy celebrado solo en Rusia, Bielorusia y Serbio), mientras que en Europa y EE.UU. se celebra el ocho de mayo, sin tanta importancia como en Rusia.

Fue hasta 1963 cuando el líder de la URSS, Leonid Brezhnev, decidió convertir al nueve mayo en un día feriado, con eventos exaltando el patriotismo, desfiles militares, conciertos con música militar y discursos de unión para cada república perteneciente a la URSS.

В 28 городах России прошли военные парады в честь 77-й годовщины Победы. В них приняли участие больше 65 тысяч человек, представлено около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники.



Кадры с парадов в российских городах — в нашем видео.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/IzRCN9doYn — ТАСС (@tass_agency) May 9, 2022

Con el tiempo, se han incluido nuevos elementos a la celebración. Con cada guerra nacional que ha librado Rusia desde la caída de la Unión han llenado con más símbolos este día. Por ejemplo, el uso de cintas negras y naranjas de San Jorge que se usan desde 2005 como respuesta a la Revolución Naranja en Ucrania.

En Moscú, desde principios de mayo se pueden ver en las calles los preparativos para este día. Inclusive, el Gobierno asegura que el clima sea perfecto para la celebración, ‘bombardeando’ desde temprano las posibles nubes que aparezcan sobre el centro de la ciudad. Más de 30.000 personas, cientos de aviones militares y vehículos blindados participan en la celebración. Donde muchos analistas internacionales concuerdan que es la forma en que Putin enseña al mundo su poderío militar.

El aniversario 77 del Día de la Victoria en Rusia parecía ser uno de los momentos más esperados y preocupantes por la Comunidad Internacional desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero. El mundo estaba expectante de “¿qué victoria le presentaría Putin a los rusos en su día?” y qué acciones bélicas adelanta para lograrlo.

Pero más allá de las revelaciones de masacres y ataques a la población civil ucraniana, este nueve de mayo en Rusia quedó enmarcado por una simple glorificación de los motivos del gobierno de Putin en su incursión bélica a su país vecino. Mientras que Ucrania, Europa y EE.UU. recuerdan los horrores de la guerra que ya cumple dos meses y medio.

En Rusia, el sentimiento de que la Gran Guerra Patria contra el nazismo no ha terminado, sigue rondando en la gigantesca y efectiva propaganda dentro del país. Este día, Vladímir Putin recordó a sus compatriotas el proyecto de “desnazificación” de Ucrania. Mientras exalta los valores tradicionales y nacionalistas de su país. "Nunca renunciaremos a nuestro amor a la patria, a la fe, a los valores tradicionales, a las costumbres ancestrales y al respeto a todos los pueblos y culturas. En cuanto a Occidente, parece estar decidido a cancelar estos valores milenarios", señaló el presidente ruso.

Estas son las frases más importantes del discurso de Vladímir Putin, hoy en la Plaza Roja:

- "Hoy están defendiendo aquello por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos".

- “Nuestro deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir”.

- "El peligro aumentaba cada día. Rusia repelió esta agresión de forma preventiva. Esta fue la única decisión correcta, y fue una decisión oportuna. La decisión de una nación independiente, soberana y poderosa".

. "Me dirijo a los soldados desplegados en Donbás. Están luchando por la patria, por su futuro, para que no se olviden las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. No hay lugar en la historia para las divisiones punitivas de los nazis".

- "Inclinamos la cabeza en memoria de nuestros compañeros de armas que murieron en la justa lucha por Rusia".

En Ucrania, por su parte, en los medios y las redes se hacen comparativas constantes de cómo en Moscú gastan millones de rublos en esta celebración, y en las zonas de combate en Ucrania miles de personas se encuentran en la miseria y la desesperación.