Mi Banda Sonora con Maribel Abello

A través de canciones, conocimos las historias de la artista polifacética Maribel Abello. Conozca aquí su lista musical:

Guabina Chiquinquirena

You’ve got a friend-Carole King

Volare - Domenico Modugno

Beautiful Boy- John Lennon

La Creciente - Rafael Orozco

La vida sigue igual- Julio Iglesias

Jala Jala- Richie Rey

María - Ellis Regina

Hava Nagila Hava

Anda, Ven y Muévete - Los Van Van

Convergencia-Miguelito Cuni

Canela- Cesar Mora

Buscando America- Ruben Blades

Summertime – Ella Fitzgerald

Todo Cambia- Mercedes Sosa

La Ciudad de la Furia- Cerati y Andrea Echeverrí

Top of the world- The Carpenters

Vola Colomba - Jaime Abello Sarmiento y Gina Banfi