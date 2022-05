Mi Banda Sonora con Biassini Segura

A través de música, tuvimos la oportunidad de conocer la historia de vida del actor Biassini Segura. Conozca aquí su lista musical:

Lucy in the sky with diamonds – The Beatles

Moonlight drive – The Doors

Me late – Los Pericos

Manicomio 527 – La Etnnia

Leti t be – The Beatles

Hyacinth house – The Doors

We are sudamerican rockers – Los Prisioneros

El satánico doctor Cadillac – Los Fabulosos Cadillacs

Oleo de mujer con sombrero – Silvio Rodríguez

Me he de comer esa tuna – Jorge Negrete

Dos oruguitas – Sebastián Yatra

El extraño de pelo largo – La Joven Guardia

In my life – The Beatles