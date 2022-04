Eduardo Méndez: "Cardetti no permitió la indisciplina, eso es mentira"

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Mendez, desmintió en El VBar malas relaciones con el extécnico del equipo Martín Cardetti. Así como dijo que eran mentiras las supuestas lesiones inventadas e indisciplinas de los jugadores.

"Las mentiras hacen daño. Yo lo que he establecido, porque a quien primero llamo es al médico y le hago un reclamo que entonces los reportes que me pasa serían falsos. No ha habido ninguna lesión inventada. Los documentos que soportan lo que digo están en el club. Ni el técnico, ni ningún jugador me ha dicho que han llegado bajo los efectos de alcohol. No hay prueba. Unos salieron a celebrar cuando se les ganó a Junior, pero es normal", comentó el directivo.

"El día del clásico, en el intermedio del partido, yo estaba en el camerino. Fue la primera vez que me sentí contento cuando los jugadores alegan, discuten, porque iban perdiendo y no estaban contentos, eso no significa que se hayan agarrado. Todo eso es mentira", añadió Mendez al respecto.

Por su parte, resaltó la salida del entrenador Cardetti, producto de los malos resultados: "Desafortunadamente, al técnico no se le dieron los resultados, nos pusimos de acuerdo y lo mejor fue que dio un paso al costado, y no como lo quieren hacer ver que perjudicó, que permitió la indisciplina, eso es mentira", comentó.

Finalmente, se refirió al que será el nuevo entrenador del club y los criterios para su escogencia.

"El técnico de santa fe será el fruto del análisis que estamos haciendo en la parte directiva. No hay limitantes y pensamos que debe ser alguien con experiencia y con un proyecto donde tenga en cuenta las divisiones menores y los jugadores que quiera traer", resaltó.

"A Pinto lo han ofrecido. Han ofrecido a 15 técnicos colombianos, ninguno ha sido descartado. Con nadie he hablado. Me han buscando empresarios y les he dicho. No podemos recibir presiones, uno debe ser responsable y escoger lo mejor, todos queremos hacer lo mejor para la institución y nos acomodaremos a las condiciones que son diferentes a cuando se contrató a Harold y a Cardetti", concluyó.