Madre de Soacha sigue pidiendo verdad de 'la cabeza mayor': habló de Uribe

Blanca Nubia Monroy, madre del joven Julián Oviedo, catalogado como falso positivo, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre las audiencias de verdad que se adelantaron en la JEP.

Lea más:

También, la integrante de las Mamás de Soacha, habló sobre la 'cabeza mayor' y relacionó a Mario Montoya y Alvaro Uribe.

Audiencia

"Los jóvenes de Soacha no eran guerrilleros como ellos lo querían hacer pasar. No solo los de acá, sino los del resto del país. Los militares hicieron la movilidad de hacerlos pasar por guerrilleros. Hay una satisfacción de que mis sueños se hicieron realidad, me quitaron a mi hijo y me lo mataron, no lo voy a tener de nuevo, pero al menos dijimos: "Doña Blanca, su hijo no era ningún guerrillero", explicó.

"Solo Dios los puede juzgar, sí hicieron algo malo y feo para el país, pero bueno, Dios sabrá darles el perdón a ellos. Yo, como lo dije, no estoy preparada para perdonar, pero no guardo rencor. Este odio ya se fue de mí, nos dimos la mano", contó.

"Esta fue la lucha que tenemos, porque Uribe dijo que los jóvenes no se fueron a recoger café. Eso fue la fuerza que me dio para defenderlo, porque él ya no está y no se puede defender. Esa fuerza fue la que necesité para demostrar que mi hijo no era un guerrillero. Él estaba lleno de ilusión para cuidar a sus hermanitos; le acabaron su vida y ensuciaron su historia. Ya Colombia y el mundo sabe que mi hijo y los jóvenes de todo el país que murieron no eran guerrilleros", agregó.

Sobre el líder de estas operaciones

"Ellos no dicen de dónde venían esas órdenes. Ellos se echan la culpa y no dicen nombres. Tenemos coroneles y tenientes que creemos que han dicho la verdad. Ahorita peleamos por la cabeza mayor, que se presente ante nosotros y así como estas personas nos dijeron esto, ante todo el público, que lo hagan. Queremos que el señor Montoya tenga los pantalones. Y si el señor Uribe está metido en eso, que sea capaz de hacerlo. Ya hay un general, pero queremos seguir en la lucha de la cabeza mayor de toda esta problemática que está en Colombia", dijo.

"Yo diría, no sé si estoy equivocada, que las personas que son seguidoras del señor Uribe... Pienso que dos personas son la cabeza mayor: Uribe y Montoya, así como el señor Santos. Queremos que sean nuevamente llamados ante la JEP. Que digan la verdad, con eso nos sentiríamos muy satisfechas", agregó.

"Cuando yo me encontré con el señor Tamayo, yo fui muy fuerte ese día. Me tocó salirme porque se me subió la tensión. Yo le decía que por qué habían hecho esto y ella me decía que era el ego que él tenía, que tenía el ego muy alto y que solo le importaba la institución. Coger una persona campesina e inocente, coger y asesinarlos... Ellos nunca fueron a donde estaba la guerrilla. Ya no tengo lágrimas para llorar, ya me mataron dos hijos (uno aparte lejos de todo esto)", finalizó.